Mise en oeuvre du plan d'action pour la relance du centre-ville de Shawinigan

Le gouvernement du Québec confirme la mise en œuvre du plan d’action de la Ville de Shawinigan pour la relance de son centre-ville.

Ce plan comprend le réaménagement de la place du Marché et de la 5e rue de la Pointe, l’ajout d’œuvres d’art urbain et d’un parcours expérientiel ainsi que la création d’un fonds d’aide aux entreprises et d’une société de développement commercial.

La ministre déléguée à l’Économie, Mme Lucie Lecours, en a fait l’annonce en compagnie de la députée de Laviolette–Saint-Maurice et adjointe parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volet forêts) et députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif.

Rappelons que le gouvernement du Québec a prévu une enveloppe de 25 millions de dollars dans le cadre du budget 2021-2022 pour favoriser le retour des travailleurs dans certains centres-villes et soutenir les entreprises. De ce montant, 800 000 $ ont été versés à la Ville de Shawinigan.

« La reprise économique s’accélère au Québec. Notre gouvernement continue d’offrir les outils financiers appropriés aux municipalités pour leur redonner confiance et les aider à retrouver leur dynamisme d’avant la pandémie. Les centres-villes sont des moteurs économiques importants ; ils doivent pouvoir redémarrer leurs activités et fonctionner à plein régime le plus rapidement possible. », commente Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie.



« L’entrepreneuriat est un pilier du développement régional ainsi qu’un indice important du bien-être économique et social des populations. La relance du centre-ville apportera un nouveau souffle aux commerçants et aux restaurateurs, qui ont été fragilisés par l’arrêt ou le ralentissement de leurs activités. Cette aide sera bénéfique non seulement pour la ville de Shawinigan, mais également pour toute la Mauricie. », mentionne Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette–Saint-Maurice et adjointe parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volet forêts).

Faits saillants :

• La mise en œuvre de plans d’action comme celui annoncé aujourd’hui contribuera à relancer certains centres-villes du Québec en contrant les répercussions de la pandémie et en restructurant l’offre commerciale et touristique.

• La somme de 25 millions de dollars allouée dans le cadre du budget 2021-2022 s’ajoute aux 50 millions de dollars annoncés lors de la mise à jour économique de novembre 2020 pour appuyer la relance des centres-villes de Montréal et de Québec.