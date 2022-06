Un comité consultatif pour bonifier le plan d’action à l’égard des personnes handicapées

Souhaitant bonifier le plan d’action de la Ville de Blainville à l’égard des personnes handicapées, le conseil municipal a créé un comité consultatif qui fera des recommandations à la commission de l’inclusivité et de l’accessibilité.

Ce comité est composé d’élus municipaux et d’employés, mais surtout de personnes vivant avec un handicap et de responsables d’organismes œuvrant auprès de cette clientèle.

La Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale exige des municipalités de plus de 15 000 habitants qu’elles adoptent un plan d’action dont l’objectif est d’identifier les obstacles à l’intégration des personnes handicapées et qu’elles mettent de l’avant des actions pour réduire ces obstacles.

« En créant ce comité, nous voulons nous inspirer de l’expérience de citoyennes et citoyens pour améliorer l’accès à nos infrastructures, bâtiments et évènements publics. Le comité se penchera également sur l’accès aux commerces et restaurants. Il faut travailler ensemble à simplifier la vie de ces personnes. », a expliqué Michèle Murray, conseillère déléguée à l’inclusivité et à l’accessibilité.

Une première rencontre fructueuse

Créé par le conseil municipal lors de sa séance ordinaire du 10 mai 2022, le comité consultatif pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées a tenu une première rencontre le 16 mai dernier où des commentaires et suggestions ont été recueillis sur l’accès, les facilités offertes dans les bâtiments et infrastructures de la Ville ainsi que lors des activités et évènements.

« On réalise que certaines situations qui paraissent banales constituent des obstacles importants pour les personnes handicapées. Par exemple, un bouton qui actionne les portes ou un distributeur de papier à main placé trop haut, une salle de toilette mal adaptée et un délai trop court pour traverser la rue sont quelques exemples de la réalité quotidienne de Blainvilloises et Blainvillois. Et comme société, on s’aperçoit qu’on a encore des efforts à faire pour sensibiliser et que l’on doit adopter des comportements plus empathiques envers les personnes handicapées. », a ajouté Philippe Magnenat, conseiller délégué à l’inclusivité et à l’accessibilité.



Des expériences diverses

Outre les deux élus qui siègent d’office à ce comité consultatif, les autres membres sont :

Annie Lafrenière, directrice du Service des communications

Stéphane Tessier, chef de section vie associative et communautaire au service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire

Marie-Ève Lépine, directrice générale, Association régionale de loisir

Sandra St-Jean, responsable de l’Atelier Altitude

Sophie Allain-Lemieux, citoyenne

Alain Bérard, citoyen

Patrick Charbonneau, citoyen

Pat Desnoyers, citoyen

Roxanne Tremblay, citoyenne

Alexandre Poce, citoyen

« Pour nous guider à travers nos actions, nous avons fait appel à des gens qui proviennent d’horizons divers. Je les remercie d’avoir accepté cette invitation et pour leur engagement. Leurs commentaires et suggestions alimenteront assurément nos réflexions et le conseil municipal posera des gestes concrets afin d’améliorer l’accès à nos infrastructures et activités publiques. Ce dossier interpelle également les commerces et les entreprises qui doivent faire leur part pour faciliter la vie des personnes handicapées. », a conclu la mairesse, Liza Poulin.



La prochaine rencontre du comité aura lieu l’automne prochain et une nouvelle édition du plan d’action à l’égard des personnes handicapées devrait être adoptée au plus tard en décembre 2022.

Ajoutons que la Semaine québécoise des personnes handicapées est en cours du 1er au 7 juin 2022 avec l’objectif de sensibiliser la population sur les défis que ces gens doivent relever et les obstacles auxquels ils font face.

Au Québec, plus d’un million de personnes ont une incapacité attribuable à un handicap, ce qui représente 16 % de la population québécoise de 15 ans et plus.

Pour en connaître davantage sur la Semaine québécoise des personnes handicapées, visitez la page https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/semaine-quebecoise-des-personnes-handicapees.html.