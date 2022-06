Le gouvernement poursuit ses efforts pour améliorer la mobilité sur l'autoroute 15 entre Laval et Mirabel

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, M. François Bonnardel, et le ministre des Finances et député de Groulx, M. Eric Girard, ont fait le point sur le vaste programme d’amélioration de la mobilité dans le corridor de l’autoroute 15, à Laval et dans les Basses-Laurentides.

Plusieurs projets seront réalisés dans les prochaines années afin d’améliorer le quotidien des citoyennes et citoyens qui empruntent l’autoroute 15.

Cet axe névralgique pour les déplacements à Laval et sur la couronne nord fera l’objet d’investissements importants pour l’amélioration de la mobilité.

Sur la couronne nord, le gouvernement aménagera une voie réservée sur l’autoroute 15, en direction nord, entre Boisbriand et Mirabel.

Ce projet franchira bientôt une étape importante avec le lancement de l’appel d’offres pour la réalisation des travaux.

Le chantier s’échelonnera jusqu’en 2025. L’implantation d’une voie réservée en direction sud-est également à l’étude.

Enfin, les interventions d’amélioration et de sécurisation dans l’échangeur des autoroutes 440 et 15, à Laval, sont en cours depuis l’automne 2021.

Un nouvel accès menant des voies de desserte de l’autoroute 15 aux voies rapides de l’autoroute 15, en direction nord, sera mis en service dans les prochaines semaines.



« La population et les élus de la région réclamaient depuis longtemps des investissements pour améliorer la circulation sur l’autoroute 15, et c’est pourquoi nous avons fait bénéficier ces projets des mesures d’accélération prévues à la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure. Avec l’aménagement de voies réservées que nous annonçons aujourd’hui, on bonifie la mobilité et l’accès au transport collectif sur la rive nord de la métropole. », commente François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie.



« L’autoroute 15, c’est la colonne vertébrale du transit au nord de la métropole. La Rive-Nord, qui a connu un essor démographique important au cours des dernières années, doit également composer avec une augmentation du nombre de véhicules sur son réseau routier. En améliorant les conditions de circulation sur cet axe stratégique, on contribue non seulement à améliorer la qualité de vie des usagers qui l’empruntent quotidiennement, mais on ajoute également un incitatif pour le covoiturage, le transport en commun et l’utilisation de véhicules électriques. », ajoute Eric Girard, ministre des Finances et député de Groulx.

« Je suis très heureux que l’on souligne aujourd’hui l’avancement de projets qui amélioreront la mobilité pour nos citoyennes et citoyens. Les Lavalloises et Lavallois, ainsi que les usagers du Grand Montréal en général, pourront profiter de l’ensemble des projets annoncés aujourd’hui et donc de routes plus sécuritaires, de voies réservées ainsi que d’une piste polyvalente. Le tout donnera des options de rechange à l’auto solo et signifiera une amélioration des conditions pour le transport collectif et le transport actif. », se réjouit Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval et député de Deux-Montagnes.

« Les investissements du gouvernement auront un effet direct sur la fluidité du transport à Laval. Il ne fait aucun doute qu’ils permettront par le fait même d’améliorer la qualité de vie des Lavalloises et des Lavallois. Je me permets de saluer la mise en place de voies réservées et l’intégration de voies cyclables au sein même des projets ; une vision que nous embrassons à Laval. Une fois de plus, je ne peux que remercier le gouvernement du Québec d’être à l’écoute de la communauté lavalloise. », se félicite Stéphane Boyer, maire de Laval.

« La Ville de Mirabel est très heureuse que le ministère des Transports ait entamé cette démarche. L’aménagement des voies réservées sur l’autoroute 15 est sans contredit une bonne nouvelle pour nos citoyennes et citoyens qui utilisent quotidiennement cette autoroute. Mirabel ayant connu une croissance démographique substantielle, il va sans dire que l’amélioration de notre réseau routier devenait une urgence. Nous sommes convaincus que ce sera là le premier pas d’une série de mesures qui faciliteront les déplacements des Mirabelloises et Mirabellois. », conclut Patrick Charbonneau, maire de Mirabel.

Faits saillants

Plusieurs interventions seront réalisées dans les prochaines années dans l’axe de l’autoroute 15, à Laval et dans les Basses-Laurentides.

Certains projets s’inscrivent dans la vision du nouveau Réseau de mesures préférentielles en transport collectif (RMPTC), qui vise à doter la région métropolitaine de Montréal de corridors de transport collectif connectés et établis le long des principaux axes autoroutiers.

Une voie réservée d’environ 15 kilomètres sera aménagée à gauche des voies rapides de l’autoroute 15 (des Laurentides), en direction nord, entre les autoroutes 640 et 50. Cette voie sera destinée aux autobus, aux taxis et au covoiturage.

Le projet de reconstruction du pont Gédéon-Ouimet, présentement en planification, consiste à aménager un nouveau pont d’une longueur d’un peu plus d’un kilomètre, comprenant quatre voies par direction, dont une réservée au transport collectif dans chaque direction, et des accotements de chaque côté. L’aménagement d’une piste polyvalente sur l’un des tabliers du pont sera aussi inclus au projet afin de favoriser les déplacements des cyclistes et des piétons.

Une consultation publique en ligne se déroule du 31 mai au 20 juin 2022 pour permettre à la population de faire part de ses besoins et de ses préoccupations liés à cette importante infrastructure.

Le projet d’amélioration et de sécurisation dans l’échangeur des autoroutes 440 et 15, à Laval, comprend :

L’ajout d’une entrée menant à l’autoroute 15, en direction nord, au sud de l’autoroute 440, en provenance de la voie de desserte (travaux réalisés par l’Autorité régionale de transport métropolitain en 2021 et 2022) ;

La construction d’une bretelle aérienne menant directement de l’autoroute 440, en direction ouest, à l’autoroute 15, en direction nord, en remplacement de l’actuelle sortie no 22 A-15/Montréal/Saint-Jérôme/Boul.Chomedey, et la reconfiguration du secteur du boulevard industriel par la mise en place de deux sorties distinctes comprenant deux voies chacune, l’une menant de l’autoroute 440, en direction ouest, au boulevard Industriel et l’autre, aux voies de desserte de l’autoroute 440, en direction ouest.

En planification, le projet de chaussée et de voies réservées sur l’autoroute 15 consiste à procéder à la réfection majeure de la chaussée sur une distance d’environ 11 kilomètres dans les deux directions, à Laval, de même qu’à l’aménagement de voies réservées dans les deux directions, à Laval et à Boisbriand.

Afin de proposer une plus grande offre de modes autres que l’auto solo, le Ministère étudie la pertinence d’ajouter une voie réservée sur l’autoroute 15, en direction sud, de l’autoroute 50 jusqu’au pont Gédéon-Ouimet. Une étude est en cours pour déterminer les besoins et recommander le meilleur scénario.

De 130 000 à 179 000 véhicules circulent sur l’autoroute 15 en moyenne chaque jour, selon les secteurs, entre le pont Médéric-Martin et l’autoroute 50.