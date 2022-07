Un Laurentien remporte 50 000 $ avec un billet reçu en cadeau

Michael Lanoue, un résident des Laurentides, a remporté un gros lot de 50 000 $ grâce au billet à gratter Monopoly que sa belle-mère lui a offert.

Faits saillants



Le billet chanceux a été acheté par la belle-mère du gagnant. Elle le lui avait donné en cadeau il y a quelque temps.



Michael Lanoue avait laissé le billet de côté, et c’est sa copine qui lui en a rappelé l’existence. Il a eu toute une surprise lorsqu’il a découvert qu’il remportait un gros lot de 50 000 $!



Le gagnant prévoit utiliser ce gain pour un voyage et pour une mise de fonds en vue de l’achat d’une maison.

Le billet gagnant a été acheté au Dépanneur La Providence, situé sur la rue Saint-Charles, à Saint-Hyacinthe.

En bref :



Loterie : Monopoly

Lot remporté : 50 000 $

Catégorie : gros lot

Lieu de résidence du gagnant : Laurentides

Détaillant vendeur : Dépanneur La Providence (2105, rue Saint-Charles, Saint-Hyacinthe)

