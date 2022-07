Le Parti conservateur du Canada a recueilli le plus d'argent en 2021

C’est le Parti conservateur du Canada (PCC) qui a recueilli le plus d'argent parmi tous les partis politiques fédéraux en 2021, rapportant 26,4 millions $ en dons.

Cette somme a été amassée en dépit de l’année tumultueuse du parti qui s'est terminée par une défaite électorale et, plus tard, par le départ du chef, Erin O'Toole.

Les états financiers vérifiés déposés auprès d'Élections Canada montrent que le montant amassé par les conservateurs a été supérieur d’un peu moins de 6 millions $ à celui recueilli en 2020. Le nombre de personnes qui ont donné de l'argent au Parti conservateur a été l’an dernier de 95 000, soit environ 5000 de plus que l’année précédente.

Le Parti libéral du Canada (PLC) a rapporté 18,1 millions $ de 75 800 donateurs, soit environ 3 millions $ de plus qu'en 2020.

Le Bloc québécois (BQ) a recueilli environ un demi-million de plus en 2021, avec 11 300 donateurs donnant un total de 2 millions $.

Les déclarations annuelles du Nouveau Parti démocratique (NPD) et du Parti vert ne sont pas encore accessibles.

Le Parti conservateur et le Parti libéral ont également contracté d'importants emprunts en 2021, les libéraux empruntant 30 millions $ à six prêteurs et les conservateurs un prêt de 29 millions $ qui a été remboursé en totalité au début de 2022.

Les états financiers audités englobent l'année ayant pris fin le 31 décembre dernier et comprennent la campagne électorale de 36 jours pendant laquelle les partis ont intensifié leur publicité, le Bloc déboursant 1,5 million $, les conservateurs 8,8 millions $ et les libéraux 15,41 millions $.

Sarah Ritchie, La Presse Canadienne