Énergie: le PLQ veut qu'une commission itinérante consulte Québécois et Autochtones

Le Parti libéral du Québec (PLQ) propose que l'Assemblée nationale lance une consultation nationale sur l’avenir de l’énergie au Québec.

Le parti d’opposition explique que la commission itinérante consulterait la population et les experts; elle serait invitée à faire rapport d'ici la fin de 2023.

La commission porterait sur les besoins actuels et futurs du Québec en matière énergétique et sur les investissements publics qui seront nécessaires dans les prochaines décennies pour réaliser la transition énergétique et atteindre la carboneutralité pour 2050.

Le chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay, et le porte-parole du PLQ en matière d'énergie et de ressources naturelles, Gregory Kelley, ajoutent que les membres de la commission devraient impérativement visiter toutes les régions du Québec et que les nations autochtones devraient être consultées et parties prenantes du processus.

Le PLQ signale que la commission serait coprésidée par deux députés, un issu du gouvernement et un autre de son parti qui forme l'opposition officielle.

Le PLQ rappelle que pour répondre aux besoins énergétiques du Québec, le gouvernement considère qu’environ 100 terawatt-heure (TWh) devront être ajoutés aux quelque 210 TWh déjà produits annuellement.

Le parti d’opposition pense qu'à ce titre, la population doit être consultée sur les principes qui guideront les décisions du gouvernement et d'Hydro-Québec, d’autant plus que les besoins en énergie risquent d’augmenter encore si le Québec veut aider ses voisins à réduire leur dépendance aux énergies fossiles.

Marc Tanguay invite le gouvernement à ne pas tout décider derrière des portes closes à propos de l'avenir de l'énergie au Québec. Le député Kelley ajoute que la proposition libérale se veut un exercice démocratique incontournable.

La Presse Canadienne