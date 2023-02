Québec crée un observatoire de recherche sur la santé mentale des étudiants

La ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, a annoncé mardi matin la création d'un nouvel observatoire de recherche sur la santé mentale des étudiants.

Québec investit 2,8 millions $ sur cinq ans pour soutenir le projet de recherche qui sera codirigé par des chercheurs de l'Université de Sherbrooke et du Cégep de Jonquière.

Les travaux de l'Observatoire sur le bien-être et la santé mentale étudiante en enseignement supérieur seront menés par Julie Lane, professeure agrégée à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, et Benjamin Gallais, chercheur au Centre d'Étude des COnditions de vie et des BESoins de la population (ÉCOBES) du Cégep de Jonquière.

Ce projet vise à «documenter l'état de santé mentale de la population étudiante actuelle du Québec», peut-on lire dans le communiqué accompagnant l'annonce.

Les objectifs de l'observatoire sont la vigie et la veille, la recherche et le développement des connaissances, la formation adaptée et la mobilisation des connaissances.

Par ailleurs, l'observatoire aura le mandat de mener une enquête nationale sur la santé mentale étudiante afin d'évaluer son évolution dans le temps.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Plan d'action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur (PASME) 2021-2026.

Ugo Giguère, La Presse Canadienne