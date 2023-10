Désinformation en ligne: les députés veulent tenir les géants du web responsables

Bernard Drainville a présenté, vendredi, son Plan de prévention de la violence et de l'intimidation qui s'accompagne d'un budget de 30 millions $ sur cinq ans. Le ministre de l'Éducation a dit avoir fait une tournée de 54 écoles et entendu plusieurs personnes lui parler «d'anxiété, d'impatience, d'attitude agressive, d'intimidation et de ...