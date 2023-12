Projet de loi en santé: le ministre Dubé prêt à retirer un amendement controversé

Une rencontre aura lieu entre le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, et son homologue fédérale Pascale St-Onge à la mi-décembre pour parler de l’aide aux médias. Selon M. Lacombe, Québec fait sa part pour soutenir la presse écrite et demande à Ottawa d’aider davantage les médias électroniques. Le ministre a ...