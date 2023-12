Secteur public: Legault se dit «très ouvert sur le monétaire»

Alors que les taux d'occupation et les délais d'attente dans les urgences du Québec atteignent déjà des niveaux élevés, Québec prévient que la situation pourrait perdurer au cours des prochaines semaines. On prévoit même de l'engorgement dans les autres options de première ligne. Dans un communiqué publié mardi matin, le ministère de la Santé et ...