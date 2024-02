Deux Jérômiennes au prochain Rallye Aïcha des Gazelles

L'équipe composée de Mélissa P.Allard et Jessica Godoin de Saint-Jérôme s'apprête à prendre le départ le 12 avril pour le Rallye Aïcha des Gazelles 2024.

L'équipage #38 est enthousiaste à l'idée d'annoncer son départ imminent pour le célèbre Rallye Aïcha des Gazelles, qui se déroulera du 12 au 27 avril prochain dans le désert marocain. Cet événement légendaire mettra à l'épreuve les compétences en navigation, la résilience et la détermination des participantes.

Le Rallye Aïcha des Gazelles représente bien plus qu'une simple compétition ; c'est une aventure humaine et sportive qui met en lumière les valeurs de solidarité, de dépassement de soi et de respect de l'environnement. En tant qu'équipe provenant de Saint-Jérôme, les deux amies sont honorées de représenter leur région dans cette compétition emblématique.

L'équipage, composé de Mélissa Picard Allard et Jessica Godon, se prépare activement pour prendre le départ le 12 avril prochain. Nous sommes prêtes à relever tous les défis que le désert marocain nous réserve. «Nous sommes convaincues que cette expérience unique renforcera nos liens d'équipe, notre capacité à surmonter les obstacles et notre engagement envers l'égalité des genres. »