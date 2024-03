Un montant de 150 000 $ pour lutter contre la violence dans Lanaudière

L'organisme Au coeur de l'il a obtenu une aide financière de 150 000$ pour soutenir un projet de sensibilisation auprès des personnes de l’entourage des auteurs de violence conjugale, afin de les outiller et de les informer sur le rôle qu’elles peuvent jouer.

Le Projet de sensibilisation des proches d'auteurs de comportements violents consiste à la création d'une pochette d'informations à l'attention des proches des auteurs de comportements violents, en vue de les outiller sur les ressources à leur disposition et pour les soutenir à demander de l'aide.

« Les proches des personnes auteures de comportements violents communiquent fréquemment avec notre organisme afin d’explorer ce qu'ils peuvent faire pour accompagner leur proche vers nos services. En collaboration avec la Maison d’hébergement La Traverse et l’organisme la Lueur du phare, nous développerons une pochette d’information leur étant destinée, en vue de les outiller et de les sensibiliser à cette problématique », dit Chloé Champoux, Directrice générale d’Au cœur de l’il.

Cette somme a été remise par la députée de Berthier et ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, au nom de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron.

« La lutte contre la violence sexuelle et la violence conjugale est une priorité de notre gouvernement. Agir en prévention est une clé pour que ce phénomène cesse. Je tiens à remercier les organismes qui sont à pied d’œuvre pour sur le terrain », indique madame Martine Biron

« La violence sexuelle et conjugale sont tout à fait inacceptables dans notre société et nous devons les combattre par tous les moyens possibles. Avec l’annonce d’aujourd’hui, notre gouvernement démontre, une fois de plus, qu’il travaille en collaboration avec la communauté pour contribuer à prévenir les violences de toutes sortes. Merci à l’organisme Au cœur de l’Il qui effectue un travail remarquable pour combattre les comportements violents dans Lanaudière », ajoute la ministre Caroline Proulx.

Avec une visée régionale, cette initiative a été retenue dans le cadre de l’édition 2023-2024 de l’appel de projets de sensibilisation en matière de violence conjugale et de violence sexuelle. Elle contribuera à mieux faire connaître et reconnaître ces formes de violence et à outiller les victimes, les auteurs de violence et leur entourage dans Lanaudière.

Le gouvernement du Québec octroie une somme de plus de 4,8 M$ pour soutenir 29 projets sur tout le territoire.

« Partout au Québec, les femmes doivent pouvoir se sentir en sécurité. Je suis très fière que notre gouvernement mette autant d’énergie à prévenir et à lutter contre la violence conjugale et sexuelle », explique Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe gouvernementale de la ministre de la Condition féminine