Pierre Poilievre menace de faire tomber le gouvernement par une motion de censure

Pour donner suite au succès du Webinaire du 6 décembre 2023 intitulé « Naviguer dans les eaux de la gestion des barrages », les organismes de bassins versants (OBV) RPNS (Rouge, Petite Nation et Saumon) et Abrinord sont fiers d’annoncer la publication officielle d’un document synthèse portant sur les rôles et responsabilités des différents ...