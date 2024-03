Roberge accepte de reporter la réforme de la carte électorale

Le ministre responsable des Institutions démocratiques, Jean-François Roberge, a accepté la demande des partis d'opposition pour reporter la réforme de la carte électorale.

Le ministre Roberge en a fait l'annonce jeudi matin en compagnie du libéral Monsef Derraji, du solidaire Sol Zanetti et du péquiste Pascal Bérubé qui étaient visiblement satisfaits de l'annonce.

Le gouvernement du Québec déposera un projet de loi dans les prochaines semaines pour que la carte électorale des prochaines élections en 2026 demeure la même qu'en ce moment, en attendant d'étudier davantage la question. La nouvelle carte serait donc en vigueur seulement en 2030.

M. Roberge a décrit cette mesure comme «exceptionnelle, mais nécessaire», mentionnant l'enjeu de la représentation de régions comme la Gaspésie.

Les trois partis d'opposition avaient fait front commun pour réclamer une pause dans la réforme de la carte électorale, à la lumière des changements proposés.

Le projet de révision présenté en septembre par la Commission de la représentation électorale faisait notamment disparaître deux circonscriptions, en raison de la baisse du nombre d'électeurs: Bonaventure, fusionnée avec Gaspé, et dans l'est de Montréal, Rosemont et Anjou-Louis-Riel deviendraient une seule circonscription, Rosemont-Louis-Riel.

Par contre, deux autres circonscriptions auraient vu le jour: Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie, dans le Centre-du-Québec, et Bellefeuille, dans les Laurentides.