Le Parti Québécois de Bertrand en mode solution contre la crise du logement

L’exécutif du Parti Québécois de la circonscription de Bertrand accueillait hier soir les citoyennes et citoyens pour un 5 à 7 Bière et Politique à la Brasserie les 2 Richard pour réfléchir à des solutions à la crise du logement.

Guillaume Freire, candidat du Parti Québécois dans Bertrand aux dernières élections et actuel président du Conseil Exécutif de la circonscription, a d’abord pris la parole afin de présenter un portrait global de la situation du logement dans Les Laurentides et Lanaudière. Il a pu ainsi exposer l’inadéquation entre le nombre de logements requis pour combler la demande croissante et le nombre de logements actuellement prévus en construction.

Plus d’une trentaine de personnes de la région ont répondu à l’appel, dont plusieurs provenant de diverses situations : propriétaires, locataires, personnes âgées, locateurs d’AirBnB, conseillers municipaux, promoteurs de coopérative d’habitations intergénérationnelles, etc. Tous ont partagé leurs sentiments d’inquiétude face à la crise du logement et leur mécontentement des orientations du gouvernement actuel, d’autant plus que la ministre du logement, Mme France-Élène Duranceau, est députée de la circonscription. Parmi eux, plusieurs y sont également allés de leurs propres propositions de solutions qui permettraient de pallier au manque de logement abordable et à prix modique.

M. Freire a été particulièrement attentif à celles-ci puisqu’il sera un des trois délégués de Bertrand présents lors du prochain Conseil National du Parti Québécois, prévu à Drummondville les 13-14 avril, qui portera très justement sur le logement et l’habitation. Il entend être le porte-voix de ces solutions aux enjeux qui touchent notre région afin d’inspirer l’adoption de politiques nationales et la rédaction du Livre Bleu, le guide qui tracera les lignes directrices d’un Québec indépendant.

Cette soirée s’inscrit dans une série d’événements initiés par le Parti Québécois portant sur la thématique de l’habitation. Récemment dans la région, Méganne Perry-Mélançon, porte-parole nationale du Parti Québécois, s’est arrêtée à St-Jérôme puis à Ste-Adèle dans le cadre de sa Tournée de consultation en habitation qu’elle effectue dans chaque région du Québec. Des représentants du Bloc Québécois, également présents hier soir, ont rappelé que leur député dans la circonscription de Longueuil, Denis Trudel, s’est prêté au même exercice et qu’il collabore étroitement avec Mme Perry-Mélançon afin de mutualiser leurs observations, leurs témoignages et leurs pistes de solutions.