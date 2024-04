Un nouveau directeur général adjoint pour la MRC des Laurentides

C’est lors de la séance extraordinaire du 9 avril dernier que le Conseil des maires de la MRC des Laurentides entérinait, par voie de résolution, la nomination de monsieur Jérémie Vachon au poste de directeur général adjoint.

La candidature de monsieur Vachon pour ce poste s’est imposée d’emblée puisqu’il occupe les fonctions de directeur du service Environnement et Parcs à la MRC des Laurentides depuis les trois dernières années, période durant laquelle il a su rapidement se démarquer par la maîtrise de ses dossiers, sa capacité de gestionnaire de projets, son souci du résultat, sa passion et sa collaboration avec la direction générale, ses collègues et les partenaires.

Titulaire d'un baccalauréat en biologie et d'une maîtrise en urbanisme, monsieur Vachon a acquis une connaissance approfondie des enjeux environnementaux et ruraux qui touchent notre région. Son parcours académique diversifié lui confère une capacité unique à aborder les défis complexes auxquels la MRC des Laurentides est confrontée.

Au cours des dernières années, il a chapeauté des projets d’envergure tels que la réfection du tronçon Ste-Agathe-Mont-Blanc de la piste linéaire, de la revitalisation des terres publiques telles que le Parc Eco et l’Ancienne-Pisciculture.

La gestion de l’important dossier du Plan climat est également sous son giron.

Il accompagne les maires et mairesses à la prise de décision pour tous les dossiers environnementaux et principalement pour les comités internes sur l’adaptation et la mitigation du changement climatique, le comité GMR (gestion des matières résiduelles) ainsi qu’auprès des membres du conseil d’administration de la Société des Parcs de la MRC des Laurentides. Il siège également à titre de membre intérimaire à la Corporation du P’tit train du Nord.

Avant son arrivée à la MRC des Laurentides, M. Vachon a occupé les fonctions de directeur du service de l’environnement et de l’urbanisme pour la municipalité de Lac-Simon et occupé différents postes à la Ville de Longueuil et au Biodôme de Montréal, entre autres.

« C’est à l’unanimité que le Conseil des maires a entériné la recommandation de la direction générale et procédé à la nomination de Jérémie au poste de DGA. Son engagement envers l’excellence, sa passion pour les enjeux régionaux et son leadership sont des atouts précieux pour ses nouvelles fonctions. Nous tenons à féliciter Jérémie pour sa nomination et nous nous réjouissons à l’idée de continuer de travailler avec lui pour faire avancer les intérêts de notre magnifique région des Laurentides. » affirme Marc L’Heureux, préfet de la MRC.

« Lors de l’embauche de M. Vachon en 2021 en tant que directeur, j’avais vu en lui des qualités de leader et sa volonté de contribuer à faire avancer les choses. Je ne m’étais pas trompée. Dans un contexte où les défis sont grands, ce sera un réel plaisir d’être secondée dans mes fonctions par quelqu’un d’aussi investi, stimulant et en pleine possession de ses champs d’expertise afin que nous puissions contribuer de manière significative à la réalisation de la mission de la MRC. » affirme Nancy Pelletier, directrice générale et greffière-trésorière de la MRC des Laurentides.

Monsieur Vachon accède au poste de directeur général adjoint en remplacement de Mme Mylène Perrier qui avait été nommée en 2022 et qui relèvera de nouveaux défis sous peu au sein de la MRC des Pays-d’en-Haut.

« En mon nom et celui du Conseil des maires, nous tenons à remercier chaleureusement Mylène pour son passage et son apport fort apprécié au sein de notre organisation. Sa prise en charge du service des TI et l’optimisation de façons de faire ont été ses principaux mandats qu’elle a su relever avec brio » ajoute Mme Pelletier.

L’entrée en fonction de M. Vachon est prévue vers le 27 mai prochain.