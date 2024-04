Des investissements de près de 262 M$ pour des infrastructures routières

La région de Laval reçoit des investissements de 261 950 000 $ dans les réseaux de transport routiers afin de rendre les déplacements plus sécuritaires.

C'est ce qu'a annoncé le ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete, la députée de Vimont, Valérie Schmaltz, la députée de Laval-des-Rapides, Céline Haytayan, et la députée de Fabre, Alice Abou-Khalil, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault,

« Notre objectif est clair : offrir aux Québécois des routes plus sécuritaires et plus confortables. La mise en œuvre des projets annoncés aujourd’hui confirme notre engagement de moderniser nos réseaux de transport. Pour y parvenir, nous consacrons près de 7,7 G$ afin de maintenir nos actifs en bon état et d’améliorer nos infrastructures, dans toutes les régions. Investir dans nos routes, c’est créer des emplois de qualité et contribuer à la vitalité économique du Québec », indique par voie de communiqué Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Les sommes octroyées sur une période de deux ans permettront le déploiement de projets significatifs, tels que :

la reconstruction du mur antibruit de l’autoroute 15 en direction nord, entre les boulevards Dagenais et Curé-Labelle;

l’asphaltage de la voie de desserte de l’autoroute 440, entre l’autoroute 13 et le boulevard Industriel.

« Notre gouvernement s’est pleinement engagé dans l’amélioration du réseau routier québécois, et je suis particulièrement heureux que Laval profite aussi de ces investissements. Grâce à ces sommes, d’importants chantiers prendront forme et auront des retombées concrètes pour les citoyens lavallois. » , exprime Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Tandis que Valérie Schmaltz, députée de Vimont, explique qu'« À Laval, le visage de nos routes se transforme. De nouvelles bretelles sur la 440, une toute nouvelle autoroute 19, des murs antibruits érigés, bref, l’ampleur des travaux en cours est palpable. Avec près de 262 M$ investis dans notre réseau routier pour la période 2024-2026, nous continuons à renforcer la sécurité et la fluidité des déplacements des Lavallois, un kilomètre à la fois. »

Alice Abou-Khalil, députée de Fabre et adjointe parlementaire du ministre de la Cybersécurité et du numérique « salue la décision de ma collègue, la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, d’investir dans les réseaux routiers de notre ville. Cet engagement financier souligne l’importance accordée par notre gouvernement au développement et à l’amélioration de nos réseaux routiers, afin de rendre les déplacements de nos citoyens plus sécuritaires. »

Et finalement la députée de Laval-des-Rapides, Céline Haytayan, dit être « ravie de ces investissements routiers importants et nécessaires pour assurer la sécurité des automobilistes et la pérennité du réseau autoroutier lavallois. »

Projets

Le montant obtenu servira à concrétiser douze projets dans la région :

Aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 25, en direction nord, entre l’autoroute 440 et l’île Saint-Jean ;

Aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 440, en direction est, entre la station terminale du service rapide par bus Pie‐IX (route 125) et l’autoroute 25 ;

Asphaltage de l’autoroute 13, en direction nord, entre les ponts Louis-Bisson et Vachon ;

Asphaltage des voies de desserte de l’autoroute 440, entre l’autoroute 13 et le boulevard Industriel ;

Échangeur des autoroutes 440 et 15, bretelle aérienne – Construction ;

Programme de réparation et d’entretien de structures de la Rive-Nord de la région de Montréal ;

Réaménagement de la bretelle menant du boulevard de la Concorde Ouest vers la voie de desserte de l'autoroute 15 en direction nord ;

Reconstruction de l'écran antibruit de l’autoroute 15, en direction nord, entre les boulevards Dagenais Ouest et Curé-Labelle ;

Reconstruction du pont Gédéon-Ouimet sur l’autoroute 15, entre Laval et Boisbriand et Réfection de la chaussée et aménagement de voies réservées sur l’autoroute 15, entre le boulevard Cartier à Laval et l’autoroute 640 à Boisbriand.