La Ville de Sainte-Thérèse invite les familles et les aînés à un sondage

Jusqu'au 14 juin, les familles thérésiennes sont appelées à répondre à un bref sondage pour faire part à la Ville de leurs impressions et inquiétudes concernant divers thèmes affectant leur quotidien, dont la sécurité, la culture, les loisirs, le transport actif et les valeurs qu’elles souhaitent voir priorisées au sein de leur communauté.

Ceci est dans le cadre de la mise à jour de sa Politique intégrée de la famille est des aînés. Ce document, élaboré en partenariat avec des citoyens ainsi qu’avec les partenaires communautaires locaux et régionaux de la Ville, sera le point d’ancrage de la planification de la Ville concernant la famille et les aînés à court, moyen et long terme, d’où son importance stratégique.

Les répondants courront la chance de gagner des chèques-cadeaux de 150 $ ou de 100 $ dans un commerce thérésien de leur choix ou l’un de deux laissez-passer familiaux pour le parcours d’hébertisme aérien au Parc du Domaine Vert. À l’automne, une seconde consultation suivra afin de mettre à jour le volet « ainés » de la politique.

Le sondage est disponible dans l’espace citoyen du site Web de la Ville de Sainte-Thérèse au citoyen.sainte-therese.ca. La mise à jour du volet familial de la Politique intégrée de la famille et des aînés est en partie possible grâce à une subvention du gouvernement du Québec.

Les résultats de cette consultation deviendront la pierre angulaire des prochaines initiatives municipales familiales. Le maire, Christian Charron, mentionne l’importance de recueillir le plus de réponses possible. « C’est en participant à grande échelle que nos citoyens nous permettront d’élaborer une politique répondant à leurs besoins. En complétant ce court sondage, les résidents outillent la Ville pour concentrer ses efforts sur les axes qui leur tiennent le plus à cœur et qui auront les plus grands impacts sur leur bien-être. Soyez donc nombreux à répondre et aidez-nous à créer une politique à votre image », affirme-t-il.

Mylène Morissette, conseillère municipale et élue responsable des dossiers familles et aînés, abonde dans le même sens et souligne le caractère collaboratif de la démarche de mise à jour de la politique. « La mise à jour d’une telle politique est un processus d’envergure qui requiert la mobilisation d’un grand nombre d’acteurs de la communauté. Ces contributeurs travaillent pour le bien de la population et ne perdent jamais de vue l’importance de répondre aux besoins de tous les citoyens. Je suis fière de pouvoir travailler avec des partenaires si dévoués à leur milieu et je tiens à leur mentionner que sans eux, cette démarche serait impossible », déclare- t-elle.