Nomination de Christian Schryburt à la présidence de l’ADGMQ

La Ville de Sainte-Thérèse est heureuse d’annoncer le renouvellement du mandat de son directeur général, M. Christian Schryburt, au poste de président du CA de l'ADGMQ – l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec. La Ville offre ses plus sincères félicitations à M. Schryburt et lui souhaite du succès dans ce second mandat, d’une durée de deux ans!

M. Schryburt est le directeur général de la Ville de Sainte-Thérèse depuis septembre 2022. Il a auparavant occupé le même poste à la Ville de Lorraine pendant dix ans, de 2012 à 2022, et à la Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard, de 2010 à 2012. Il détient un baccalauréat en éducation physique et un MBA en gestion des villes et métropoles.

Monsieur Schryburt siège sur le conseil d’administration de l’ADGMQ depuis 2020. Il occupait le poste de président depuis mars 2023 suite au départ à la retraite de M. Christian Bellemare, directeur général de la Ville de Saint-Eustache, qui a occupé le poste de président de 2020 à 2023.

« C’est avec fierté que nous soulignons le renouvellement du mandat à la présidence de l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ) de M. Schryburt. Son expérience et ses qualités de gestionnaire lui permettent encore une fois de se distinguer. La Ville de Sainte-Thérèse est choyée de pouvoir bénéficier de l’expertise de M. Schryburt à titre de président du CA de l’ADGMQ, et ce, dans les divers enjeux qui touchent l’ensemble des villes du Québec. Je félicite M. Schryburt pour sa nomination et lui souhaite du succès dans ce nouveau mandat », a déclaré le maire de Sainte-Thérèse, M. Christian Charron.