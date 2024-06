Assemblée publique de consultation: aménagement du boulevard du Curé-Labelle

Le 18 juin, la Ville de Blainville convie la population à une assemblée publique de consultation, comme prévu par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, pour présenter le Plan particulier d’urbanisme du boulevard du Curé-Labelle

C'est à la salle François-Cantin de la bibliothèque Paul-Mercier, que les citoyens sont attendus pour la consultation qui débute à 18 h 30 et se termine à 21 h.

Cette soirée sera l’occasion de découvrir la vision, les orientations, les objectifs, les moyens de mise en œuvre ainsi que les modifications apportées aux règlements d’urbanisme. Les personnes sur place auront également l’occasion de partager leurs commentaires.

La ville indique que le boulevard du Curé-Labelle constitue un axe structurant, participant grandement à la mobilité et à la vie économique de la Ville. Depuis quelques années, en raison du fort potentiel de requalification qu’il présente, ce boulevard est largement sollicité dans le but d’y développer de nouveaux projets urbains. Étant maintenant en phase de redéveloppement, le boulevard est appelé à subir des transformations significatives.

C’est dans ce contexte que la Ville de Blainville a récemment adopté un Plan particulier d’urbanisme (PPU), ayant pour but d’établir une vision d’aménagement pour le boulevard du Curé-Labelle et ses abords afin d’améliorer son ambiance et d’encadrer le développement. Le Plan particulier d’urbanisme représente une composante du Plan d’urbanisme, qui permet une planification détaillée d’un secteur stratégique. Plus précisément, cet outil permet d’établir des objectifs à atteindre et des moyens de mise en œuvre, visant à influencer le développement d’un secteur en fonction d’une vision particulière.