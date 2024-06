Ville de Sainte-Thérèse : Un nouveau directeur général adjoint nommé

Le 27 mai, lors d’une séance extraordinaire, le conseil municipal a procédé à la nomination de Louis Tremblay à titre de directeur général adjoint. L’arrivée de M. Tremblay, qui entrera officiellement en poste le 2 juillet prochain, permettra à la Ville de Sainte-Thérèse de compléter son équipe de direction.

M. Tremblay, détenteur d’une maîtrise obtenue avec mention d’excellence et d’un baccalauréat en géographie, est spécialisé en gestion municipale, urbanisme et développement durable ayant occupé les postes de directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement de même que chef de service en environnement à la Ville de Lorraine depuis 2015. M. Tremblay a également occupé le poste de chargé de projets et du plan directeur de l’eau pour le Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL) durant cinq ans.

« M. Tremblay est un gestionnaire d’expérience et un excellent communicateur, qui a toutes les qualités pour assister notre directeur général dans la gestion de notre municipalité. C’est avec grand plaisir que nous l’accueillons au sein de notre équipe de direction », a déclaré le maire de Sainte-Thérèse, M. Christian Charron.

« Le comité de sélection a été impressionné par la qualité de la candidature de M. Tremblay. Ce dernier s’est démarqué entre autres par ses qualités de leadership mobilisateur, ce qui témoigne de son esprit collaboratif et de sa volonté à se joindre à une excellente équipe de gestionnaires en place afin de faire évoluer la Ville de Sainte-Thérèse qui fait face, comme plusieurs villes du Québec, à de nombreux enjeux sociaux et environnementaux », a ajouté le directeur général de Sainte-Thérèse, M. Christian Schryburt.

« Je suis heureux de joindre l’équipe de la Ville de Sainte-Thérèse, une municipalité que je connais bien et que j’affectionne. J’espère pouvoir contribuer positivement aux différents défis de cette organisation par l’engagement social et professionnel qui me caractérise, mais aussi par une approche collaborative et conviviale. J'ai bien hâte de débuter le travail avec mes nouveaux collègues et les membres du conseil municipal », a exprimé M. Louis Tremblay.