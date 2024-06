François Legault veut freiner la «tendance inquiétante à la centralisation» d’Ottawa

Le gouvernement caquiste met sur pied un comité pour protéger les valeurs, l'identité et accroître l'autonomie du Québec au sein de la fédération canadienne.

Le premier ministre François Legault en a fait l’annonce vendredi au Salon bleu, dénonçant l'intensification d'une «tendance inquiétante à la centralisation et aux empiétements» de la part d’Ottawa.

«Les ingérences fédérales dans nos compétences causent toutes sortes de problèmes. D’abord, elles limitent le droit de la nation québécoise de faire ses propres choix. Aussi, les intrusions fédérales compliquent et ralentissent inutilement les choses et ajoutent de la bureaucratie», a-t-il lancé.

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, sera le porteur du dossier pour le gouvernement.

Le comité sera composé de six personnes, dont l'ancien ministre libéral Sébastien Proulx, le professeur de droit à l’Université de Sherbrooke Guillaume Rousseau ainsi que l’ancienne cheffe de cabinet des premiers ministres René Lévesque et Pierre-Marc Johnson, Martine Tremblay.

Sébastien Proulx et Guillaume Rousseau vont co-présider le comité.

Le comité aura comme mandat de «recommander des moyens de protéger et de promouvoir les droits collectifs de la nation québécoise; d’assurer le respect de nos valeurs et de notre identité commune; de garantir le respect des champs de compétence du Québec et d’accroître son autonomie au sein de la fédération canadienne», a énuméré M. Legault.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne