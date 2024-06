Un excédent de plus de 840 000 $ pour la Ville de Lorraine

Le maire de Lorraine, Jean Comtois, a présenté les faits saillants de la situation financière de la Ville pour l’année 2023 lors de la séance du conseil municipal du 11 juin . Au terme de cet exercice financier, la Ville enregistre un excédent de 840 846 $.

La sensibilisation faite aux Lorraines et aux Lorrains pour l’optimisation du tri des matières résiduelles ainsi que le changement des pratiques s’avèrent favorables à la fois pour l’environnement et pour les fonds publics. En effet, l’excédent de 2023 s’explique par plusieurs facteurs, entre autres, des économies liées à la l’achat d’eau potable et une réduction du volume de déchets ultimes envoyés à l’enfouissement qui ont menés à des redevances plus élevées en subventions. Les revenus supplémentaires générés par les taux d’intérêt élevés et les droits de mutation ont également surpassé les prévisions conservatrices.

« En tout temps, nous misons sur une stabilité financière solide, tout en continuant à investir dans des projets bénéfiques pour notre communauté et en maximisant la recherche de subvention pour financer les projets. La qualité de vie, la sécurité et le service à notre population demeurent au centre de nos préoccupations. Lorraine est attractive et la qualité de vie est prisée. Nous travaillons avec ardeur afin que notre statut enviable se maintienne et que les familles s’y établissent. », précise le maire de la Ville, Jean Comtois.

Des investissements pour la communauté

En 2023, de nombreux projets structurants ont été réalisés, misant sur l’amélioration du territoire, l’accès aux services et la préservation de l’environnement. Parmi ceux-ci, on compte l’installation de panneaux de signalisation et la sécurisation des voies piétonnes près des trois écoles primaires de même que le déneigement des sentiers pour favoriser les déplacements actifs et sécuritaires. L’aménagement d’un espace extérieur près de la bibliothèque, la réfection des terrains de tennis et la construction de quatre terrains de pickleball au parc Lorraine, ainsi que l’organisation de nouveaux événements familiaux comptent au bilan des réalisations.

Par ailleurs, des travaux importants ont été entrepris en matière d’infrastructure, notamment par le remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout sanitaire sur l’avenue de Metz et l’aménagement des infrastructures de rues dans la phase 2 du domaine des Châteaux de Brisach. De nouveaux aménagements horticoles ont été implantés sur plusieurs places publiques et des activités de sensibilisation à l’environnement ont été menées pour encourager l’implication citoyenne et favoriser la biodiversité.

Lorraine, tournée vers un avenir prometteur

Le conseil municipal mise sur la qualité de vie, la sécurité et le service à la population, tout en assurant des finances publiques saines et durables pour le bien-être de toute la communauté. C’est dans cette optique qu’il entend poursuivre ses démarches liées au financement du polydôme, un projet d’infrastructure sportive et récréative d’envergure, au parc Lorraine, soumis dans le cadre d’une demande de financement du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA). Le rapport financier a été vérifié par la firme comptable BCGO S.E.N.C.R.L. Le document complet peut être consulté au lorraine.ca.