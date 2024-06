La Maison des aînés de Saint-Canut reçoit de la grande visite

La Maison des aînés de Saint-Canut a reçu la visite de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, accompagnée du maire de Mirabel, Patrick Charbonneau. La tournée des lieux s’est déroulée en compagnie de la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, Julie Delaney, et a permis d’échanger avec le personnel et les résidents.

L’équipe du CISSS des Laurentides a ainsi pu présenter ce nouveau type d’installation, son mode de fonctionnement et son approche prônant le respect du rythme de vie du résident. La dimension humaine y est au cœur des relations entre les résidents, leurs proches, le personnel et la communauté.

« Nos milieux d’hébergement de soins de longue durée se veulent ouverts sur la communauté. En ce sens nos relations avec les organismes et les municipalités sont d’une grande importance. C’est donc un réel plaisir d’échanger avec le maire de Mirabel quant aux opportunités de créer des relations enrichissantes entre la Maison des aînés de Saint-Canut et la collectivité. Sans compter que la ministre Bélanger est toujours la bienvenue afin de venir constater la qualité des soins et services qui y sont donnés », souligne Julie Delaney, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.

« La Maison des aînés de Saint-Canut offre à ses résidents et résidentes un milieu de vie stimulant, chaleureux et où il fait bon vivre. Chaque personne hébergée peut se sentir chez elle et y accueillir ses proches. Il s’agit d’un autre bel exemple de ce modèle d’hébergement visionnaire et novateur que nous implantons partout au Québec et que nous avons voulu à échelle humaine, inclusif et agréable. Merci aux équipes qui y travaillent et qui contribuent à offrir des soins d’une grande qualité, souligne Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé.

« Nous sommes heureux de voir la concrétisation de ce projet sur notre territoire. Nous souhaitions offrir à nos aînés la possibilité de rester dans leur milieu de vie et cette Maison des aînés correspond en tous points à ce que nous voulons pour nos Mirabellois, soit un lieu chaleureux et humain. Nous sommes convaincus que nos citoyens y recevront les soins de qualité auxquels ils ont droit », mentionne Patrick Charbonneau, maire de Mirabel.

Inaugurée en mars dernier, la Maison des aînés de Saint-Canut accueille actuellement 24 résidents et, au terme de sa mise en service en 2025, proposera un total de 72 places en hébergement de soins de longue durée.