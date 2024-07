Un jeune footballeur des Laurentides remporte 400 000 $

Le jeune joueur de football de niveau collégial, originaire des Laurentides, Arno Bernard-Ekokoy, a remporté 400 000 $ à la loterie PLINKO.

C'est grâce à un pourboire de 5 $ reçu à son travail, que le jeune homme s'est acheté un billet à gratter. Après avoir utilisé son billet, il se rend compte qu'il a remporté un lot et s'est rendu chez un détaillant pour le faire valider. C’est alors qu’une animation s’est déclenchée et est apparue sur l’afficheur-consommateur. « J’ai vu le disque s’arrêter sur le lot PLINKO®. J’ai commencé à crier dans le magasin et je suis parti chercher mon frère qui m’attendait! » a raconté le gagnant lors de la réclamation de sa participation.

Grâce à ce lot, M. Bernard-Ekokoy a pris part à un événement spécial tenu au Casino de Montréal le 2 juin où il a remporté son lot aux côtés de l'animateur Sébastien Benoît.

Avec cette somme, il a l'intention d'en économiser une partie, voyager et se gâter.