Aide financière de 136 484 $ pour la sécurité et le développement du transport actif

La Ville de Blainville a obtenu une aide financière maximale de 136 484 $ du gouvernement du Québec pour la sécurité et le développement du transport actif.

Grâce à cette subvention, deux intersections surélevées seront construites sur le chemin Notre-Dame, à l’angle des rues Paul-Mainguy et d’Alençon. De plus, une traverse piétonnière est déjà aménagée avec des mesures d’apaisement de la circulation déployées sur le chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse.

« Si nous voulons que les Blainvillois adhèrent à la mobilité active, tant pour les bienfaits sur leur santé que pour l’environnement, la Ville doit continuer d’offrir des infrastructures routières appropriées et sécuritaires. Ces deux projets répondront certainement à ces objectifs. Je tiens à remercier le gouvernement du Québec pour sa collaboration dans notre volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et de poursuivre nos efforts pour que Blainville demeure une municipalité sécuritaire », a déclaré la mairesse, Liza Poulin.

« Je me réjouis de cette annonce pour la Ville de Blainville. Elle est directement en lien avec notre soutien aux municipalités dans le financement d’infrastructures favorables au transport actif et collectif, mentionné dans le Plan d’action en sécurité routière 2023-2028 de notre gouvernement. Nous poursuivons notre accompagnement aux municipalités comme celle de Blainville, facilitant des moyens de transport plus verts », a pour sa part déclaré Mario Laframboise, député de Blainville.

Les travaux seront réalisés par la Ville de Blainville au cours de l’été.