Réalité augmentée : Deux projets du CSSMI rayonnent à travers le Québec

La Ville de Blainville a obtenu une aide financière maximale de 136 484 $ du gouvernement du Québec pour la sécurité et le développement du transport actif. Grâce à cette subvention, deux intersections surélevées seront construites sur le chemin Notre-Dame, à l’angle des rues Paul-Mainguy et d’Alençon. De plus, une traverse piétonnière ...