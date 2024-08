Les chefs de police du Canada réclament plus d’aide pour gérer les manifestations

Les chefs de police du Canada affirment que la fréquence des manifestations liées à divers conflits mondiaux crée une demande insoutenable pour les services policiers à travers le pays.

L’Association canadienne des chefs de police (ACCP), réunie à Halifax pour son sommet annuel, a publié mardi une résolution demandant à tous les niveaux de gouvernement de fournir le «soutien moral et financier» nécessaire pour répondre à la demande de services.

Thomas Carrique, qui est le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario et également le président de l’ACCP, dit que les chefs sont de plus en plus préoccupés du fait de devoir retirer des agents de leurs fonctions habituelles pour les envoyer contrôler les manifestations.

De plus, M. Carrique affirme qu’un nombre croissant de manifestations à travers le pays sont devenues menaçantes ou violentes.

Il souligne qu’à mesure que les manifestations deviennent plus complexes, la police aura besoin de plus d’agents, d’équipement et de formation pour y faire face.

M. Carrique ajoute que la police a également la responsabilité de tendre la main aux différentes communautés, y compris les secteurs où vivent de nouveaux immigrants, afin de renforcer la confiance.