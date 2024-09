Le député de Mirabel, Jean-Denis Garon ne briguera pas un second mandat

Le député de Mirabel, Jean-Denis Garon, du Bloc Québécois a annoncé qu’il ne tentera pas de solliciter un deuxième mandat lors de la prochaine élection fédérale pour des raisons professionnelles et familiales.

En effet, monsieur Garon et son épouse accueilleront bientôt un premier enfant. De plus, il désire retourner à l'enseignement et à la recherche à l'UQÀM.

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, ainsi que l’ensemble des députés, soulignent sa contribution exceptionnelle au sein du caucus et lors des travaux parlementaires.

Ancien chroniqueur et professeur d’économie, Jean-Denis Garon a été élu en 2021 comme député de Mirabel sous la bannière du Bloc Québécois. Il occupe aujourd’hui la fonction de porte-parole du Bloc en matière d’Industries et d’entrepreneuriat, de Revenu national et de Finance verte. Au cours de son mandat, il a notamment fait adopter le projet de loi C-290 visant à protéger les lanceurs d’alerte.

« J’ai dû y réfléchir pendant des mois et ça a été une décision très difficile, a expliqué Jean-Denis Garon. Il y a bientôt trois ans, en 2021, les citoyennes et citoyens de Mirabel m’ont accordé leur confiance et j’ai vécu avec eux une des plus belles aventures humaine, professionnelle et militante de ma vie. Aujourd’hui, mon épouse et moi souhaitons entamer de nouveaux projets familiaux auxquels j'ai décidé de donner priorité. Ce faisant, je quitterai la fonction de député à la suite des prochaines élections, pour revenir à l’enseignement et à la recherche. Je reste toutefois engagé fermement pour l’indépendance du Québec et j'ai hâte d'entamer une nouvelle période de mon implication politique, non plus comme élu, mais comme militant. Les gens de Mirabel pourront compter sur mon travail comme député jusqu’à la fin de mon mandat. Je souhaite enfin témoigner toute mon admiration envers mon chef, un véritable homme d’État, ainsi qu’envers le caucus d’exception du Bloc Québécois. À mon équipe et à tous les militants de ma circonscription, merci du fond du cœur! », a souligné Jean-Denis Garon.

« Je comprends très bien la décision de Jean-Denis de ne pas renouveler son mandat et c’est avec bonheur que je le vois débuter une nouvelle étape de sa vie familiale, professionnelle et militante. Jean-Denis n’est pas qu’un collègue, c’est aussi un ami depuis plusieurs années et je suis ravi que nous puissions compter, après la prochaine élection, sur son implication soutenue dans les instances du Bloc Québécois. Les citoyennes et citoyens de Mirabel ont pu compter sur un député infatigable, franc et fougueux. Je n’ai aucun doute qu’eux aussi le verront partir à regret. La recherche, l’enseignement, les communications de ses connaissances et de ses convictions sont aussi de puissants véhicules pour le mieux-être du Québec et je ne me priverai pas de solliciter Jean-Denis pour participer à notre réflexion et nos actions. L’avenir dure longtemps, et c’est particulièrement vrai pour Jean-Denis! », a conclu Yves-François Blanchet.