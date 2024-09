La diminution de la part fédérale inquiète la mairesse Liza Poulin

Le renouvellement du Programme de transfert pour les infrastructures d’eau et collectives du Québec (TECQ) a été confirmé le 17 juillet dernier par le gouvernement du Québec.

Ce programme d’aide financière permet aux municipalités de payer en partie des travaux sur leurs infrastructures afin de les améliorer ou de les mettre à niveau.

Cependant, si le gouvernement du Québec a investi les sommes prévues au programme, le gouvernement fédéral a quant à lui réduit de 338 M$ sa contribution pour 2024-2028 par rapport à la période précédente.

Pour la région des Laurentides, on parle d’une perte de 24 162 304, 74 $. Pour Blainville, c’est un manque à gagner de 2 052 867 $ sur 5 ans.

« Cette réduction de la part fédérale pourrait compromettre certains projets de maintien de nos actifs en infrastructures. En cette ère de bouleversements climatiques où il est essentiel de prendre soin de notre réseau d’aqueduc et de nos routes, ce désengagement du gouvernement canadien arrive à un très mauvais moment. Les villes sont responsables de 60 % des infrastructures publiques et les impacts des changements climatiques font en sorte que nous devons accélérer nos investissements dès maintenant et non les reporter à la semaine des quatre jeudis », a déclaré la mairesse, Liza Poulin.

Un déficit de maintien des actifs qui se creuse au palier municipal

En 2023, le déficit de maintien d’actifs dans les infrastructures municipales d’eau au Québec atteignait 45 milliards de dollars, contre 38 milliards en 2022, illustrant une tendance inquiétante liée à un financement insuffisant. Alors que les coûts de construction ont augmenté de 30 à 40 % ces dernières années, les taxes municipales ne suffisent plus à combler les besoins croissants.

La mairesse Liza Poulin a donc demandé, dans une lettre adressée au ministre fédéral du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, Sean Fraser, que le gouvernement bonifie son financement de la TECQ pour compenser l’augmentation des coûts observée ces dernières années et pour soutenir adéquatement les projets d’infrastructures essentiels.