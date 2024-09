La CSN se mobilise dans les Laurentides pour le réseau de la santé public

Des dizaines militantes et militants de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) ont pris d’assaut les rues de différentes municipalités des Laurentides cette semaine pour dénoncer la croissance du privé dans le réseau de la santé et des services sociaux depuis l’imposition de la réforme Dubé.

« Alors que les services publics ne sont pas plus accessibles qu’ils ne l’étaient, les cliniques privées poussent comme des champignons, souvent à proximité des établissements publics, pour attirer ce qu’elles appellent des « clients » et non « patients », déclare Chantal Maillé, présidente du Conseil central des Laurentides - CSN.

« Depuis quelques années, la santé est devenue une vraie business. Partout au Québec, des entrepreneurs cherchent le meilleur modèle d’affaires pour s’enrichir grâce à la maladie. Ça ne peut pas durer. Pour la CSN, c’est clair que notre réseau de soins doit être public, accessible et gratuit », ajoute Mme Maillé.

« Ce qu'on remarque sur le terrain, c’est que les travailleuses et travailleurs de la santé sont contre le recours au privé, car cela entraîne des dynamiques de compétition dans un milieu qui devrait d’abord et avant tout se concentrer sur les soins, » explique Dominic Presseault, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux – CSN, aux prises avec ces situations jour après jour.

L’adoption de la réforme Dubé consacre la centralisation extrême des pouvoirs au sein de l’agence Santé Québec et pave la voie à un nouvel élargissement du secteur privé. Cela accélèrera l’effritement du secteur public, au profit d’entreprises et des médecins-entrepreneurs.

Depuis quelques mois, la CSN s'organise partout à travers le Québec sous le signe de la campagne Pour un réseau vraiment public ! Elle lance cet automne une campagne d’affichage publicitaire ayant comme slogan « Pas de profit sur la maladie », qui invite les Québécoises et Québécois à joindre leurs voix à la lutte pour un réseau vraiment public et à visiter le site vraimentpublic.org.