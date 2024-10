Marie-Noëlle Closson-Duquette, candidate du Bloc Québécois dans Thérèse-De Blainville  

Marie-Noëlle Closson-Duquette annonce officiellement sa candidature à l'investiture du Bloc Québécois dans la circonscription de Thérèse-De Blainville, constituée des villes de Blainville, Bois-des-Filion, Lorraine et de Sainte-Thérèse, ainsi que d’une partie de la ville de Terrebonne.

Marie-Noëlle Closson-Duquette est une avocate connue dans sa région, très impliquée dans le milieu communautaire et dans le développement économique de sa région. Native de Ste-Thérèse et habitant la région depuis toujours, elle y a fondé son cabinet en 2012. Elle pratique en droit des affaires, en droit du divertissement et en médiation commerciale. Siégeant sur le conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) depuis 2018, elle fut nommée présidente du conseil d’administration en 2023. La CCITB fait partie du top 5 des plus grandes chambres de commerce au Québec, regroupant plus de 1200 membres. Activement engagée dans sa communauté, madame Closson-Duquette a également été conseillère municipale à Ste-Thérèse de 2005 à 2009 et a été ensuite impliquée au conseil d’administration du Resto-Pop Thérèse-De Blainville, dont elle a été présidente.

« C’est avec humilité et enthousiasme que j’annonce ma candidature à l’investiture du Bloc Québécois dans Thérèse-De Blainville. Je souhaite poursuivre le travail remarquable accompli par Louise Chabot, qui a toujours été une voix forte pour notre communauté. En tant que femme profondément attachée à cette région, je m’engage à défendre les intérêts de nos citoyens avec toute la rigueur et l’énergie nécessaires. Animée par des valeurs d’équité et de justice sociale, je souhaite représenter ma communauté avec cœur et engagement », souligne Marie-Noëlle Closson-Duquette.

« Je m’engage à défendre avec détermination les priorités de Thérèse-De Blainville, en particulier pour nos aînés, qui sont trop souvent laissés pour compte par les politiques fédérales actuelles. Le Bloc Québécois est le seul parti à se porter à la défense de l’équité pour nos aînés en luttant contre la discrimination entre les personnes âgées de 65 à 74 ans et celles de 75 ans et plus pour la pension de la Sécurité de la vieillesse. Alors que les libéraux et les conservateurs préfèrent investir 13 milliards dans l’industrie pétrolière plutôt que de consacrer trois milliards à nos aînés, ceux-ci continuent de subir les conséquences d’une négligence. Plutôt que d’aider les aînés les plus vulnérables ou d’investir dans une économie durable, le gouvernement fédéral crée une dette climatique sur le dos de nos enfants. Parlons-en d’équité intergénérationnelle ! », signale la candidate à l’investiture bloquiste dans Thérèse-De Blainville.

« Le Bloc Québécois est le seul parti à défendre les priorités des Québécois pour le respect de notre langue et de notre laïcité, pour les travailleurs, pour les aînés, pour notre environnement, pour le respect des compétences et des choix du Québec et bien d’autres. D’ici l’indépendance, il nous faut continuer à avoir une voix forte pour Thérèse-De Blainville. Je suis déterminée à être cette voix », conclut Marie-Noëlle Closson-Duquette.