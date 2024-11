La commission Relève Blainville recrute

Des postes se libéreront prochainement au sein de la commission Relève. L’administration a mis en place cette commission en 2020, afin de donner une voix aux Blainvilloises et Blainvillois âgés de 16 à 29 ans.

« Que ce soit en partageant leur opinion sur les enjeux sociaux de l’heure, sur les infrastructures et services de la Ville ou sur les valeurs qui les animent, les sept membres-citoyens dont est composée la commission Relève Blainville se rassemblent ponctuellement afin d’échanger et de présenter au conseil municipal leurs recommandations de manière officielle. Nous recherchons des jeunes de cette tranche d’âge, qui ont cette volonté de s’engager et de travailler en équipe sur des enjeux qui les concernent », a souligné Jean-François Pinard, conseiller du district Henri-Dunant, qui siège à la commission Relève Blainville à titre de représentant du conseil municipal.

Soumettez votre candidature à blainville.ca/releve d’ici le 8 décembre. Seules les personnes retenues seront contactées pour passer en entrevue.

Un peu plus sur la commission Relève Blainville

Les membres-citoyens qui siègent sur cette commission s’impliquent dans la vie municipale et sont poussés par le désir de réaliser des projets mobilisateurs pour l’avenir de la Ville. Ils mettent en œuvre des initiatives qui représentent les valeurs qui tiennent à cœur à la jeune génération. Ultimement, la commission Relève Blainville s’insère dans l’objectif de la Ville de favoriser la participation démocratique des jeunes au palier municipal.