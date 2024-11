Grève confirmée dans les services municipaux à Mont-Tremblant

Après de nombreuses rencontres de négociation étalées sur plus d’un an et en l’absence de progrès significatif à la table de négociation, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la ville de Mont-Tremblant (STTVMT-CSN) exerceront leur droit de grève légale le lundi 25 novembre 2024 devant l’hôtel de ville de Mont- Tremblant.

Le syndicat représentant les cols blancs, les cols bleus et les employés des installations sportives a multiplié les efforts pour parvenir à une entente. Cependant, les revendications des employés, jugées essentielles pour améliorer leurs conditions de travail, demeurent malheureusement sans réponse satisfaisante de la part de la partie patronale.

Un dialogue qui stagne malgré les démarches

Lors de l’assemblée du conseil municipal tenue le 11 novembre dernier, Kuang Selao, président du Syndicat, a interpellé les dirigeants municipaux en rappelant l’importance d’une ouverture pour éviter une escalade. Malheureusement, la rencontre de négociation du 13 novembre, malgré la présence d’un conciliateur, n’a pas permis d’aboutir à une avancée.

« Les discussions achoppent principalement sur des enjeux monétaires que nous considérons pleinement justifiés, notamment pour compenser les pertes de pouvoir d’achat depuis la dernière convention collective et obtenir la parité avec les cadres en matière de fonds de retraite, explique Kuang Selao. Nous avons déposé une contre-offre réaliste, mais l’employeur semble camper sur ses positions. »

Une solidarité régionale et nationale

Chantal Maillé, présidente du Conseil central des Laurentides-CSN, souligne : « Les travailleuses et les travailleurs de Mont-Tremblant ont tout notre appui. Ils ont fait preuve de patience et de bonne foi tout au long du processus. Maintenant, c’est à l’employeur de démontrer sa volonté de régler ce conflit de manière équitable. »

Josée Dubé, vice-présidente de la Fédération des employées et employés des services publics de la CSN (FEESP), ajoute : « Mont-Tremblant, troisième ville touristique du Québec, doit refléter son succès dans les conditions de travail de ses employés, qui contribuent à sa réputation. Les revendications syndicales ne sont ni excessives ni déraisonnables. »

Maintien des services essentiels

Conformément à la loi, un plan de maintien des services essentiels a été mis en place pour assurer la sécurité du public. Le Syndicat a fait parvenir au ministère du Travail un avis de grève officielle, qui sera exercée le 25 novembre 2024. Ce débrayage, soutenu par un mandat de grève de 5 jours voté à 94 %, témoigne de la détermination des membres à obtenir une entente juste et équitable. Le syndicat annoncera d’autres journées de grève ultérieurement.