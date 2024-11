Des élus canadiens réagissent aux menaces de tarifs douaniers de Trump

Après de nombreuses rencontres de négociation étalées sur plus d’un an et en l’absence de progrès significatif à la table de négociation, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la ville de Mont-Tremblant (STTVMT-CSN) exerceront leur droit de grève légale le lundi 25 novembre 2024 devant l’hôtel de ville de Mont- ...