Une minime augmentation du compte de taxe résidentielle à Blainville

Le conseil municipal a adopté, le 10 décembre 2024, en séance extraordinaire, le budget 2025 de la Ville de Blainville.

Dans la préparation de ce budget, l’administration de la mairesse Liza Poulin avait comme objectif de limiter les impacts du nouveau rôle d’évaluation sur le compte de taxes. Ce rôle, qui s’étend de 2025 à 2027, fait grimper la valeur des immeubles résidentiels de 54,6 %. Ainsi, une maison qui valait 459 200 $ vaut maintenant 710 200 $. De plus, il crée des disparités importantes entre la valeur des différentes catégories de bâtiments.

« Dans l’objectif d’éviter des iniquités fiscales d’une catégorie d’immeubles à l’autre, nous avons créé de nouvelles sous-catégories pour fixer les taux de taxation. Aussi, l'importante variation des valeurs foncières aurait pu entraîner des hausses significatives pour les citoyens. Nous avons donc décidé de réduire considérablement le taux de taxation pour limiter l’impact du nouveau rôle d’évaluation sur la capacité de payer des contribuables blainvillois », a souligné la mairesse.

Grâce à ces mesures, pour plus de la majorité des propriétaires d’immeubles de 1 à 5 logements (54 %), la variation du compte de taxes sera inférieure à 97 $.

Faits saillants du budget 2025

Réduction des taux de taxation pour limiter les impacts du rôle d’évaluation.

Variation du compte de taxes à 97 $ avec le taux réduit, pour un immeuble de 1 à 5 logements, d’une valeur moyenne de 710 200$.

Gel de la tarification, sauf celle des matières résiduelles qui augmente de 10 $ pour la rapprocher du coût réel.

Budget équilibré de 147,7 M$.

Croissance des dépenses de fonctionnement limitée à 7,7 %.

Les projets réalisés en 2025 grâce au budget 2025

Pour le conseiller Stéphane Bertrand, membre de la commission de l’administration, de la planification et du développement économique, le budget 2025 témoigne de la rigueur de l’administration municipale et de ses efforts pour bien gérer les finances publiques de la Ville « Ce budget est un bon indicateur du contrôle rigoureux que nous appliquons. Comme le veut notre planification stratégique, nous aspirons à optimiser notre offre de services à la population tout en assurant notre santé financière », a-t-il mentionné.

Ainsi, ces projets liés aux aspirations de la planification stratégique de la Ville adoptée en octobre 2023 pourront être réalisés en 2025 :

Optimiser l’offre de services aux citoyennes et citoyens :

• Présentation d’un spectacle rassembleur à la Fête hivernale;

• Présentation d’un concert estival de l’Orchestre symphonique de Montréal au Parc équestre;

• Aménagement de deux nouvelles cabines de travail à la bibliothèque pour répondre à la demande grandissante.

Développer et entretenir nos infrastructures :

• Réaménagement du chalet du parc Maurice-Tessier;

• Rénovation de la toiture de la Maison des associations.

Accroître la participation citoyenne :

• Consultation publique pour la future Place de la Savoie dans le secteur Chambéry;

• Évènement pour célébrer le 10e anniversaire de la bibliothèque Paul-Mercier;

• Mise à jour de la politique de soutien aux associations reconnues par la Ville.

Améliorer nos milieux de vie :

• Accessibilité de la collecte des matières organiques aux multilogements;

• Réalisation d’une étude d’électrification pour l’ensemble de la flotte de véhicules municipaux;

• Réalisation d’une première édition du Défi zéro déchet avec des familles blainvilloises.

Contexte post-inflationniste et impacts du nouveau rôle d’évaluation

La mairesse, Liza Poulin, a rappelé que la présente conjoncture post-inflationniste continue d’exercer une pression sur la croissance des revenus de la Ville et sur les dépenses qui demeurent au-dessus du taux d’inflation général. Le nouveau rôle d’évaluation, qui a fait bondir la valeur des immeubles, s’est avéré un enjeu majeur dans la préparation budgétaire. La mairesse s’est réjouie que l’appareil municipal et le conseil aient pu identifier des solutions.

« Notre administration a fait preuve de créativité pour éviter les iniquités relatives aux transferts fiscaux, d’une catégorie d’immeuble à l’autre, et limiter les impacts du rôle sur le compte de taxes des Blainvilloises et Blainvillois, dans l’objectif de revoir les nouvelles demandes et ne préserver que celles qui étaient prioritaires », a ajouté Liza Poulin.

Enfin, elle se dit fière que la Ville n’utilise pas ses excédents budgétaires pour boucler ses budgets « On choisit de ne pas pelleter par en avant la réalité économique actuelle. Nos surplus servent à financer des projets ponctuels et à verser des montants dans des fonds de prévoyance pour nos infrastructures, notre développement économique et notre plan de transition écologique. Nous continuons d’agir de façon responsable », a-t-elle conclu.