Google a envoyé les 100 M$ promis pour éviter la loi sur les nouvelles en lignes

Google a envoyé les 100 millions $ qu'il avait accepté de verser aux médias canadiens en échange d'une exemption de la loi sur les nouvelles en ligne. La somme a été déposée à une organisation journalistique conçue pour distribuer les fonds.

Le géant américain de la technologie a confirmé avoir transféré l'argent au Collectif canadien de journalisme, un organisme sans but lucratif constitué en société fédérale et dirigée par des éditeurs et des diffuseurs indépendants.

Le collectif a déclaré à la mi-décembre qu'il travaillait à distribuer la première tranche de fonds d'ici la fin janvier aux entreprises médiatiques dont le travail a été partagé ou réutilisé par Google.

Il a estimé que les éditeurs admissibles recevront environ 13 798 $ par journaliste équivalent temps plein qu'ils emploient sur la base d'une année de 2000 heures. Les diffuseurs recevront environ 6806 $ par travailleur éligible.

Le collectif n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Google a accepté de payer l'argent en 2023 pour l'exempter de la loi sur les nouvelles en ligne, qui oblige l'entreprise et Meta à payer pour leur utilisation du journalisme. Meta a préféré éviter d’avoir à effectuer des paiements en bloquant l’accès aux nouvelles canadiennes sur ses plateformes.

Tara Deschamps, La Presse Canadienne