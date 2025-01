Ottawa songe à imposer des tarifs sur l'acier, la céramique et le plastique des É.-U.

Le Canada envisage d'imposer aux Américains des tarifs douaniers sur l'acier, la céramique et le plastique, en réponse aux menaces du président élu, Donald Trump.

Un haut responsable du gouvernement a indiqué que cette liste n'était pas définitive et qu'Ottawa n'avait pas encore pris de décision sur les éventuelles mesures de rétorsion canadiennes.

Le nouveau président américain a menacé d'imposer des tarifs douaniers de 25 % sur les importations en provenance du Canada et du Mexique dès son investiture le 20 janvier.

Le premier ministre Justin Trudeau et ses homologues des provinces et territoires se rencontreront à Ottawa la semaine prochaine pour discuter d'un plan afin de répondre à cette menace, y compris l'imposition de tarifs douaniers sur certains produits américains.

La CBC a d'abord rapporté mercredi qu'une ébauche de liste circulait au sein d'un petit groupe de hauts responsables du gouvernement Trudeau à Ottawa et que cette liste provisoire comprenait des produits d'importation américaine, tels que le jus d'orange de Floride.

Pendant le premier mandat de M. Trump, le Canada avait riposté aux tarifs douaniers américains sur l'acier et l'aluminium en ciblant certains produits comme le ketchup, le bourbon et les cartes à jouer, afin d'exercer une pression politique sur le président et les ténors républicains.

Kyle Duggan, La Presse Canadienne