La commission Relève Blainville se renouvelle avec trois jeunes citoyennes

La commission Relève Blainville a accueilli trois jeunes citoyennes afin qu'elles aident à faire des recommandations aux élus et mettre en oeuvre des projets pour la clientèle âgée de 16 à 29 ans.

Dans son dernier appel de candidatures destiné à pourvoir trois postes vacants, la commission ciblait cette tranche d'âge. Ainsi, Tala Cheyab et Mélodie Rondeau sont toutes les deux dfes représentantes du milieu scolaire, tandis que Jennifer Wefu est étudiante à la maîtrise.

« Je souhaite la plus cordiale des bienvenues à ces nouvelles recrues qui sauront, j’en suis persuadé, enrichir les discussions à la commission et inspirer d’autres projets stimulants au cours des prochaines années », a déclaré Jean-François Pinard, conseiller du district Henri-Dunant qui siège à la commission Relève au nom du conseil municipal.

Présentations

Tala Cheyab, 16 ans est président du conseil étudiant de l'école secondaire Henti-Dunant. « J’aime la lecture, participer à des activités et faire du bénévolat dans mon école. Je suis toujours à la recherche de nouvelles choses à apprendre, car j’aime découvrir et comprendre le monde autour de moi. En sortant de ma zone de confort, j’ai trouvé de nouvelles passions qui m’aident à grandir. La diversité et l’inclusion sont des valeurs essentielles pour moi. Je veux aider les jeunes à se faire entendre et à s’exprimer pour construire un avenir plus ouvert et respectueux », a-t'elle expliqué.

Mélodie Rondeau, 16 ans, qui préside le conseil étudiant de l’école secondaire Lucille-Teasdale, se dit déterminée à faire la différence pour les jeunes Blainvillois : « Je suis en profil danse, car je suis passionnée par cet art. À l’extérieur de l’école, je fais partie d’une troupe compétitive au Studio Shake de Blainville. Je suis une personne empathique, toujours présente pour mes proches. J’ai un grand intérêt pour l’écriture et la création de poèmes. J’aime écrire lorsque je vis des émotions, je trouve que c’est un excellent moyen de s’exprimer. J’ai choisi de m’impliquer dans la commission Relève parce qu’il est important pour moi que les jeunes se sentent bien dans leur ville ».

Jennifer Wefu, 23 ans, étudiante à la maîtrise à l’École nationale d’administration publique est détentrice d’un bac en développement international et mondialisation. Elle a également une mineure en droit. Son engagement dans des projets variés, comme les simulations parlementaires et le Programme des cadets du Canada, ainsi que son sens de l’organisation, font d’elle une professionnelle prête à relever les défis : « Ces expériences m’ont appris l’importance de guider la relève et de favoriser l’épanouissement des jeunes dans leur communauté ».

Soulignons que la commission Relève Blainville se compose de sept membres au total. En plus destrois recrues mentionnées, les quatre personnes suivantes en font partie : Corinne Belley, Ann-Claire Caillaud, Audrey Daigneault et Carl Picard.