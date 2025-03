Tarifs douaniers: les villes participent aussi à la riposte, annonce Laforest

À compter de ce jeudi, les villes imposeront également des pénalités allant jusqu'à 25 % aux entreprises américaines qui soumissionnent sur des contrats.

Le gouvernement Legault vient d'adopter un règlement pour pénaliser encore davantage les entreprises américaines qui ne sont pas présentes au Québec.

Cela s'ajoute aux mesures déjà prises par le Québec pour riposter aux tarifs douaniers de 25 % imposés par le président américain Donald Trump. Les produits énergétiques sont visés par des tarifs de 10 %.

Mardi dernier, le premier ministre François Legault a annoncé des pénalités allant jusqu'à 25 % pour les Américains qui soumissionnent sur des appels d'offres publics dans les réseaux de la santé et de l'éducation.

Il a aussi annoncé le retrait de tous les produits américains des tablettes de la SAQ.

Le gouvernement a également resserré les règles régissant les acquisitions publiques sur les plateformes d'achat en ligne, comme Amazon.

Le règlement adopté mercredi prévoit en outre que pour les appels d'offres sur invitation, les municipalités doivent inviter seulement des entreprises présentes au Québec ou chez des partenaires commerciaux.

De la même façon, elles peuvent uniquement attribuer un contrat de gré à gré à une entreprise qui a un établissement au Québec ou chez un partenaire commercial.

Ainsi, les villes auront des leviers similaires à ceux des organismes publics afin de protéger les entreprises d'ici, selon la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

«Dans le contexte de l'imposition de tarifs douaniers américains, les élus municipaux ont signifié leur solidarité et leur volonté de mettre l'épaule à la roue dans l'effort de riposte», a-t-elle déclaré par communiqué.

«Notre objectif, c'était donc de mettre rapidement en place les mesures nécessaires pour que les municipalités puissent imposer les mêmes sanctions que le gouvernement.

«Il est plus que jamais temps que nous mettions collectivement l'accent sur l'acquisition de produits et le recours à des services québécois pour soutenir l'économie du Québec, et particulièrement celle de nos régions.

«Au cours des dernières années, notre gouvernement a introduit de nombreuses mesures législatives pour favoriser l'achat québécois et canadien. Aujourd'hui, on fait un pas de plus et j'en suis très fière», a-t-elle ajouté.