Le premier ministre Mark Carney et ses ministres seront assermentés vendredi

À l'approche du déclenchement des élections fédérales, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes a révisé son bulletin des partis politiques, accordant de bonnes notes au NPD, au Bloc québécois et au Parti vert. Par leurs interventions et par leurs votes aux Communes, ces partis politiques ont défendu les droits des travailleurs et ...