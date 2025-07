Présentation du Plan particulier d'urbanisme (PPU) du Pôle régional

La Ville de Rosemère a publié le rapport complet de la démarche participative sur le Plan particulier d'urbanisme (PPU) du Pôle régional, qui s'est déroulée en mai et juin derniers. Ce document détaillé présente une synthèse rigoureuse des idées, commentaires et propositions recueillis lors des diverses consultations qui ont généré quelque 360 participations.

Le rapport met en lumière les éléments soulevés qui orienteront l'élaboration du PPU. Parmi ceux-ci figurent une volonté claire de transformer le statu quo pour créer un secteur plus vert, durable et mieux intégré au tissu urbain, ainsi que le souhait d'une destination régionale qui répond d'abord aux besoins locaux. Un fort désir de verdissement pour contrer l'îlot de chaleur urbain tout en favorisant une mixité générationnelle, incluant une offre en logement relativement abordable, ressortent également comme priorités.

« La qualité et la richesse des contributions reçues témoignent de l'attachement des Rosemèroises et Rosemèrois à leur ville et de leur vision pour un développement harmonieux. Le rapport que nous publions aujourd'hui reflète les aspirations ainsi que les préoccupations exprimées par notre communauté. Bien qu’elles doivent impérativement faire l’objet d’une analyse plus approfondie par nos équipes compétentes de la Ville quant à leur faisabilité, elles nourriront assurément la réflexion du conseil municipal dans la rédaction du PPU », a déclaré le maire Eric Westram.

Des préoccupations prises en compte

Les participants ont également exprimé des préoccupations légitimes concernant, entre autres, la pression potentielle sur les infrastructures et services publics, la hausse anticipée de la circulation et les impacts sur le dynamisme commercial des autres secteurs de Rosemère. Ces enjeux seront attentivement analysés lors des prochaines étapes d'élaboration du PPU.

Une démarche participative exhaustive

Rappelons que la démarche comprenait plusieurs volets complémentaires avec une rencontre des propriétaires fonciers du secteur le 26 mai (7 participants), une consultation publique en présentiel qui a attiré près de 125 citoyens le 3 juin, une consultation en ligne qui a recueilli plus de 200 participations du 3 au 11 juin, et un atelier avec la communauté d'affaires réunissant un peu plus de 25 représentants le 11 juin.

Prochaines étapes du projet

La Ville de Rosemère poursuivra maintenant le processus d'élaboration du PPU avec l'analyse approfondie des commentaires et leur intégration dans le projet préliminaire durant l'été 2025, parallèlement à la finalisation des études techniques. Le conseil municipal prévoit adopter le projet préliminaire en août, suivi d'une consultation publique formelle en septembre, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

L'adoption du PPU final est attendue à l'automne 2025, pour une mise en œuvre progressive à partir de 2026 qui guidera le redéveloppement du Pôle régional sur un horizon de 15 ans (2040).

Le rapport complet de la démarche participative est disponible dès maintenant sur le site web de la Ville. Il est à noter que la version anglaise du rapport sera disponible dans les prochains jours.