Les travailleurs syndiqués de Postes Canada votent sur les offres contractuelles

Les travailleurs syndiqués de Postes Canada commencent lundi à voter sur les dernières offres contractuelles de la société d'État.

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) les exhorte à rejeter cette proposition.

Postes Canada se trouve dans une impasse avec le syndicat qui représente environ 55 000 travailleurs des services postaux après plus d'un an et demi de négociations.

Le vote survient après que la ministre fédérale de l'Emploi, Patty Hajdu, a demandé au Conseil canadien des relations industrielles d'intervenir et de soumettre les dernières offres de la société d'État à un vote.

Les offres comprennent des augmentations salariales d'environ 13 % sur quatre ans, mais ajoutent également des travailleurs à temps partiel que Postes Canada considère comme nécessaires au maintien du service postal.

La présidente nationale du syndicat, Jan Simpson, a indiqué qu'un vote «non» massif non seulement rejetterait l'offre, mais protégerait également l'intégrité du processus de négociation.

La Presse Canadienne