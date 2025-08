Un excédent de plus de 1,2 M$ pour la Ville de Saint-Colomban

La Ville de Saint-Colomban a présenté le 28 juillet son rapport financier 2024 déclarant un excédent de fonctionnement de 1 252 967$. Selon l'administration ce montant illustre une situation financière exceptionnelle qui met en valeur la rigueur et la minutie avec lesquelles sont gérées les finances publiques de la Ville.

Les charges pour l’année 2024 se sont élevées à 24 656 408$, alors que les revenus de la Ville se sont chiffrés à 25 909 375$. L’excédent annoncé pour l’année 2024 représente une augmentation de 52% par rapport à 2023. Cela aura notamment permis d’absorber le nouveau rôle d’évaluation sans augmenter le taux de taxation résidentiel. Ce sont alors 43% des résidences du territoire qui ont vu leur compte de taxes diminuer pour l’année 2025.

Selon l'administration, ce résultat est dû à la diversification des sources de financement, à l’attente de subventions pour réaliser les projets et à l’utilisation de stratégies innovantes dans la gestion des finances de la Ville.

Le résultat de la dette nette, quant à lui, se chiffre à 10 006 017$, une diminution de 1 744 309$ par rapport à 2023.

« Nous traitons le trésor public avec grand soin en ayant constamment le souci d’améliorer les processus, parce qu’il y a toujours des choses à améliorer. Je remercie les équipes qui matérialisent au quotidien ce souci et qui s’investissent au bien-être de notre milieu de vie. Je suis fier de dire que la situation financière 2024 de la Ville est exceptionnelle. Nos outils, nos fonds et nos stratégies ont un impact extrêmement positif présentement et pour les années à venir. Les prochains projets pourront se réaliser pratiquement sans heurt financier au rythme de notre croissance constante » , exprime Xavier-Antoine Lalande, maire de Saint-Colomban.

Le rapport financier complet est disponible sur le site web de la Ville de Saint-Colomban.