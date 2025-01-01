Nous joindre
Rencontre avec Donald Trump

Carney rentre à Ottawa sans accord pour supprimer les droits de douane américains

8 octobre 2025
Par La Presse Canadienne

Le premier ministre Mark Carney revient à Ottawa mercredi sans aucun accord visant à supprimer les droits de douane américains sur les produits canadiens. Il laisse toutefois deux de ses ministres clés sur place pour continuer à défendre la cause du Canada.

M. Carney a rencontré le président américain Donald Trump dans le bureau Ovale mardi après-midi. Il s'agissait de la deuxième rencontre de ce type entre les deux dirigeants en moins de six mois.

Avant cette rencontre, M. Trump a dit aux journalistes que M. Carney allait repartir «très heureux», mais qu'il ne montrait aucun signe de relâchement sur la question des droits de douane et qu'aucun accord n'avait été annoncé.

Le ministre responsable du Commerce Canada–États-Unis, Dominic LeBlanc, a déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse suivant la réunion que des progrès substantiels avaient été réalisés et qu'il existait désormais une dynamique favorable à la conclusion d'accords, qui n'existait pas avant mardi.

Il a indiqué que MM. Carney et Trump avaient demandé à leurs équipes d'agir rapidement sur les accords commerciaux sectoriels, en commençant par ceux concernant l'acier, l'aluminium et l'énergie.

M. LeBlanc et la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, resteront tous deux à Washington mercredi pour d'autres réunions, dont une conversation prévue entre Mme Anand et le secrétaire d'État Marco Rubio.

 

