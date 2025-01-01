Décès d'un citoyen d'honneur
Un hommage à l'ancien maire de Sainte-Thérèse, Élie Fallu
Par Salle des nouvelles
Élie Fallu, ancien maire de la Ville de Sainte-Thérèse de 1987 et 2005 et citoyen d'honneur en 2012, est récemment décédé. Figure marquante de la vie politique, culturelle et intellectuelle thérésienne, M. Fallu a profondément façonné le visage et l’identité de la Ville.
La Ville de Sainte-Thérèse tient à exprimer ses plus sincères condoléances à l’ensemble de ses proches et toute sa famille, dont ses enfants Bernard, Marthe, Sonia et Esther. En ces moments empreints de tristesse, la Ville s’associe à la peine de la famille et de tous ceux qui ont eu le privilège de côtoyer M. Fallu. Au nom de la Ville et de tous les Thérésiennes et Thérésiens, nous saluons avec respect la mémoire d’un homme qui a profondément marqué notre histoire collective et qui restera à jamais une source d’inspiration pour notre communauté.
En signe de respect et de reconnaissance envers M. Fallu, les drapeaux de l’hôtel de ville et des bâtiments municipaux ont été mis en berne. Ils le demeureront jusqu’au coucher du soleil, le jour de ses funérailles, afin de souligner la contribution exceptionnelle de cet homme à la vie publique thérésienne et à l’histoire de notre communauté. Ce geste symbolique traduit l’estime profonde et la gratitude que lui portent la Ville et l’ensemble de la population.
« C’est avec une immense émotion que nous saluons la mémoire d’un homme qui a marqué l’histoire de notre ville. Son héritage se retrouve dans nos institutions, tels que le Centre culturel et communautaire, le train de banlieue, la Maison de l’Emploi, les pactes d’amitié avec Annecy et Lagoa, etc. C’était de plus un homme qui était près des citoyens, lui qui aimait aller à leur rencontre dans les rues de Sainte-Thérèse. Au nom du conseil municipal, je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui l’ont connu de près ou de loin. » a déclaré le maire de Sainte-Thérèse, Christian Charron.
Amoureux des mots et de la langue française, cet érudit aimait transmettre, discuter et inspirer. Mais au-delà de l’intellectuel, les Thérésiennes et Thérésiens se souviendront surtout d’un homme proche des gens, accessible et attentif à la réalité de chacun — qu’il s’agisse d’un étudiant, d’un ouvrier, d’un commerçant ou d’un élu.
Né en Gaspésie, à Nouvelle, le 2 mars 1932, M. Fallu a consacré sa vie à l’enseignement, à la culture et au service public. Docteur en histoire, diplômé des universités d’Ottawa, de Montréal, Laval et de la Sorbonne, il a enseigné pendant plus de vingt ans, notamment au Séminaire de Sainte-Thérèse (Collège Lionel-Groulx) et à l’Université de Montréal, transmettant à ses élèves sa passion du savoir et de la langue française.
Son engagement politique débute à l’échelle provinciale au sein du Parti québécois, où il est élu député en 1976 dans Terrebonne, puis réélu dans Groulx en 1981. Il y occupe plusieurs fonctions, dont celles de whip adjoint, adjoint parlementaire aux ministres de l’Éducation et des Affaires municipales, ministre délégué aux Relations avec les citoyens et ministre des Communautés culturelles et de l’Immigration.
En 1987, il fait le saut en politique municipale et devient maire de Sainte-Thérèse, poste qu’il occupera pendant dix-huit ans. Sous sa gouverne, la Ville a connu un essor remarquable, marqué par une vision moderniste, une grande ouverture sur le monde et une profonde humanité.
Bâtisseur infatigable, M. Fallu a su mettre à profit son expérience et son sens du bien commun pour faire de Sainte-Thérèse un milieu de vie complet, où l’éducation, la culture et la qualité de vie occupent une place centrale. Il a été l’instigateur du Pôle institutionnel et culturel du centre-ville, regroupant notamment le centre culturel et communautaire, la bibliothèque municipale et la Maison de l’emploi et du développement humain. Visionnaire, il a encouragé la construction du Centre multiservice, du Centre de formation des nouvelles technologies, et a fortement contribué à la création du Pôle universitaire Paul-Gérin-Lajoie, dont il fut le président — permettant ainsi d’étudier à Sainte-Thérèse de la maternelle à l’université.
Son mandat fut aussi marqué par la revitalisation de la Place du Village, le développement du parc linéaire du P’tit train du Nord et la promotion du transport collectif, dont il fut l’un des grands défenseurs. On lui doit notamment d’avoir milité avec conviction pour le retour du train de banlieue dans les Basses-Laurentides, convaincu qu’il s’agissait d’un levier essentiel d’aménagement durable.
Ouvert sur le monde, M. Fallu a contribué à renforcer les liens internationaux de la Ville. Il a été un ambassadeur déterminé de Sainte-Thérèse dans ses pactes d’amitié avec Annecy (France) et Lagoa (Portugal), témoignant d’une volonté constante d’ouverture culturelle et de coopération entre les peuples.
En 2012, la Ville lui a décerné le titre de Citoyen d’honneur, reconnaissant la profondeur de son engagement et la portée de son héritage. Son amour de la collectivité, son esprit rassembleur et sa foi dans la connaissance comme moteur du progrès continueront d’inspirer les générations futures.
En 2014, M. Fallu a reçu la Médaille Gérard-Lesage de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), une distinction institutionnelle remise à des personnes de la collectivité qui contribuent de façon exemplaire au développement et au rayonnement du milieu régional. Ce prix venait souligner son engagement indéfectible envers l’éducation supérieure. Ce geste de reconnaissance illustrait une fois de plus la portée de sa vision : celle d’une région où le savoir, la culture et l’accès à l’éducation sont au cœur du développement collectif.