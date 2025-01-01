Le lobby du pétrole et du gaz applaudit la dernière liste des grands projets d'Ottawa

L'Association canadienne des producteurs pétroliers salue la dernière liste de grands projets présentée par Ottawa, après qu'un autre projet de gaz naturel liquéfié (GNL) eut été retenu.

Le premier ministre Mark Carney a annoncé jeudi la deuxième série de projets que son gouvernement soumet au Bureau des grands projets pour examen en tant que projets d'intérêt national.

Une telle désignation permet de bénéficier d'un traitement spécial pour accélérer les autorisations et éventuellement contourner certaines lois environnementales, telles que la Loi sur les pêches et la Loi sur les espèces en péril.

La nouvelle liste comprend le projet Ksi Lisims LNG et la ligne de transport d'électricité North Coast Transmission Line en Colombie-Britannique, ainsi qu'un projet hydroélectrique au Nunavut et des mines de nickel, de graphite et de tungstène en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick.

L'ajout du projet Ksi Lisims marque le deuxième projet de GNL que le gouvernement soumet au Bureau des grands projets pour examen en tant que projet d'intérêt national.

La présidente de l'Association canadienne des producteurs pétroliers, Lisa Baiton, a déclaré vendredi que la dernière liste en date permettait au Canada de se rapprocher de son objectif de devenir une «superpuissance énergétique mondiale», un objectif que M. Carney a maintes fois réaffirmé.

Nick Murray, La Presse Canadienne