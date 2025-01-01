Sainte-Thérèse obtient la reconnaissance Municipalité amie des enfants

La Ville de Sainte-Thérèse rejoint officiellement le réseau international des Municipalités amies des enfants (MAE), une reconnaissance décernée par Espace MUNI en collaboration avec UNICEF Canada.

Cette désignation vient couronner des efforts soutenus, portés à la fois par l’administration municipale et par le conseil municipal, pour placer le bien-être des jeunes Thérésiens au cœur de l’action publique.

L’obtention de cette reconnaissance reflète un travail rigoureux, concerté et collectif. Les différents services municipaux ont multiplié les initiatives visant à mieux comprendre les réalités vécues par les enfants, à adapter les services municipaux à leurs besoins et à créer des environnements sécurisants, inclusifs et stimulants.

Le conseil municipal, pour sa part, a démontré un engagement clair et constant en faveur des enfants du territoire. Que ce soit dans la planification des investissements, dans l’élaboration de nouvelles politiques ou dans l’analyse des projets structurants, les élus ont systématiquement cherché à inclure la perspective des jeunes et à s’assurer que leurs besoins soient considérés dans chaque décision.

« Cette reconnaissance démontre l’importance que nous accordons à la place des enfants dans nos décisions. En intégrant leurs besoins et leur réalité dans nos projets, nous préparons un avenir plus juste, plus sécuritaire et plus inspirant pour toute notre communauté », mentionne le maire Christian Charron.

En obtenant cette reconnaissance, Sainte-Thérèse se joint à un réseau grandissant de municipalités québécoises et fait désormais partie du vaste réseau mondial des Villes amies des enfants, présent dans plus de 40 pays. Cette désignation témoigne non seulement de la qualité du travail réalisé, mais aussi de l’engagement profond de la Ville à créer un milieu de vie pensé pour les enfants d’aujourd’hui et ceux de demain.

Des engagements concrets pour les enfants

1. Déployer une approche consultative et collaborative afin de favoriser la participation des enfants

La Ville de Sainte-Thérèse s’engage à déployer une approche combinant consultations et collaboration active. Des ateliers, questionnaires adaptés, groupes de discussion et outils ludiques permettront aux enfants d’exprimer leurs besoins, leurs idées et leurs préoccupations dans un cadre sécurisant. Cette démarche sera enrichie par la création

d’un groupe conseil « enfants et familles », réunissant jeunes, parents, milieux scolaires et organismes du territoire, afin de coconstruire les orientations municipales et reconnaître pleinement les enfants comme des acteurs de la vie démocratique locale.

2. Inventorier et sécuriser les intersections non sécuritaires aux abords des écoles

La Ville procédera au recensement et à l’analyse des intersections jugées problématiques autour des écoles, en cohérence avec son Plan de gestion de la sécurité routière. S’appuyant sur les directives de Piétons Québec, les actions prévues incluent l’amélioration de la visibilité, l’apaisement de la circulation, la bonification de la signalisation, ainsi que des initiatives d’éducation et de sensibilisation. Ce travail sera réalisé en collaboration avec les écoles, les parents, la Maison des jeunes et la Régie de police Thérèse-De Blainville.

3. Déployer la Bibliomobile dans les écoles

Sainte-Thérèse s’engage à rendre la Bibliomobile accessible aux écoles du territoire, particulièrement celles à indice de défavorisation élevé, afin de favoriser l’accès à la lecture et de lutter contre la glissade de l’été. Grâce à l’acquisition d’un véhicule adapté, réalisé avec le soutien du Club Optimiste, la Ville pourra offrir des activités de lecture directement dans les milieux fréquentés par les enfants et développer de nouvelles animations pour rejoindre les jeunes où ils se trouvent.

« Les enfants jouent un rôle essentiel dans la vitalité de notre ville. Cette reconnaissance vient soutenir le travail que nous menons depuis plusieurs années pour valoriser leur participation, améliorer leur qualité de vie et créer des environnements inclusifs. Nous sommes déterminés à poursuivre sur cette lancée, avec sensibilité, écoute et collaboration. Il importe également d’envisager de nouvelles manières de faire et de faire preuve de créativité dans les moyens utilisés pour rejoindre les enfants », explique Mylène Morissette, conseillère municipale responsable des dossiers famille.

« Être Municipalité amie des enfants est un engagement pour l’avenir. La reconnaissance encourage les collectivités à poursuivre les actions entreprises en faveur des enfants, de les amplifier et d’en initier de nouveaux. Elle signifie que la Ville de Sainte-Thérèse a choisi de prendre en compte la voix, les besoins et les droits des enfants pour améliorer leur bien-être et leur épanouissement. Mais c’est aussi avant tout une philosophie qui symbolise la volonté des municipalités d’offrir des milieux de vie à hauteur d’enfant et des services qui répondent à leurs besoins », déclare Doreen Assaad, présidente d’Espace MUNI.