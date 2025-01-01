La mairesse de Rosemère nommée préfète suppléante de la MRC

Marie-Elaine Pitre, mairesse de la Ville de Rosemère, devient préfète suppléante de la MRC de Thérèse-De Blainville.

Avec Liza Poulin, mairesse de Blainville élue par acclamation comme préfète de la MRC de Thérèse-De Blainville pour un mandat de deux ans, elles forment le tout premier tandem entièrement féminin à la tête de la MRC depuis sa fondation en 1982, marquant ainsi un jalon important dans l’histoire régionale.

« Je suis reconnaissante de la confiance que mes collègues m’ont accordée pour occuper la vice- préfecture de la MRC Thérèse-De Blainville. C’est un privilège de pouvoir travailler aux côtés de Liza Poulin, mairesse de Blainville et de tous celles et ceux qui s’impliquent pour notre région », a souligné Marie-Elaine Pitre, mairesse de Rosemère.

Les autres nominations

Le conseil de la MRC a procédé à plusieurs nominations :

Christian Charron, maire de la Ville de Sainte-Thérèse, est nommé délégué de la MRC au conseil d’administration de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Liza Poulin et Christian Charron sont nommés délégués de la MRC à la Table des préfets et des élus de la Couronne Nord.

Liza Poulin et Marie-Elaine Pitre sont nommées déléguées de la MRC au Conseil des préfets et des élus des Laurentides.

Qu’est-ce que la MRC de Thérèse-De Blainville ?

La Municipalité régionale de comté (MRC) de Thérèse-De Blainville regroupe les villes de Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filion, Rosemère, Lorraine, Sainte-Anne-des-Plaines et Sainte-Thérèse.

Cette instance décisionnelle régionale intervient dans plusieurs domaines : planification de l’aménagement et du développement du territoire, soutien au développement culturel, sécurité civile (plan de mesures d’urgence), sécurité incendie (schéma de couverture de risques) et sécurité routière (sensibilisation), accompagnement et soutien financier, gestion des cours d’eau et transport collectif, logement social et abordable, intelligence artificielle, plan de développement de la zone agricole, etc.