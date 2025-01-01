Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

La loi 59 jugée inconstitutionnelle

La carte électorale devra être revue d'ici aux élections de 2026, tranche la Cour

durée 09h00
2 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

La carte électorale du Québec devra être redessinée d'ici octobre 2026, tranche la Cour d'appel.

Dans sa décision rendue publique lundi, le tribunal conclut que la loi 59 «visant l'interruption du processus de délimitation des circonscriptions électorales» est «inconstitutionnelle».

Les quatre partis représentés à l'Assemblée nationale avaient voté en faveur de cette loi en mai 2024.

C'est que le projet de révision présenté en 2023 par la Commission de la représentation électorale (CRE) faisait notamment disparaître une circonscription en Gaspésie et une dans l'Est de Montréal.

Par contre, deux autres circonscriptions allaient voir le jour: Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie, dans le Centre-du-Québec, et Bellefeuille, dans les Laurentides.

Plusieurs députés, tous partis confondus, disaient constater que la Gaspésie perdait peu à peu son poids politique et que la taille de ses circonscriptions devenait démesurée.

La loi prévoit une révision de la carte électorale après deux élections générales, puisque les mouvements de population créent des inégalités de représentation.

Cette révision est effectuée pour que le Québec soit divisé en 125 circonscriptions d’environ 51 000 électeurs qui ont, autant que possible, des caractéristiques communes.

En mars 2024, la CRE avait déclaré vouloir poursuivre ses travaux, «alors que les critères prévus par la Loi électorale sont légitimes et démocratiques».

«Le processus de délimitation de la carte électorale doit être indépendant et impartial», avait plaidé la porte-parole Julie St-Arnaud-Drolet.

Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) avait par la suite entrepris de contester la loi 59 devant les tribunaux. Le CPERL estimait que la région des Laurentides était sous-représentée à Québec.

La Cour supérieure lui avait donné tort, mais la Cour d'appel lui donne aujourd'hui raison.

«Non seulement les communautés de l'Estrie–Centre-du-Québec et des Laurentides-Lanaudière voient leur vote considérablement dilué à l'avantage d'autres circonscriptions, (...) mais le maintien de cette dilution résulte d'un effort pour contourner le processus indépendant prévu par la Loi électorale», peut-on lire dans la décision de 23 pages.

En principe, cette décision donne la possibilité à la CRE de présenter aux parlementaires un rapport révisé d'ici Noël. La session parlementaire se termine le 12 décembre.

Caroline Plante, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Alerte: l'ex-cheffe parlementaire Marwah Rizqy a été expulsée du caucus libéral

Publié à 15h00

Alerte: l'ex-cheffe parlementaire Marwah Rizqy a été expulsée du caucus libéral

L'ex-cheffe parlementaire du Parti libéral du Québec, Marwah Rizqy, a été expulsée du parti, deux semaines après avoir été suspendue en raison d'un différend avec son chef, Pablo Rodriguez. M. Rodriguez en a fait l'annonce, mardi après-midi, affirmant que la députée avait «rompu le lien de confiance nécessaire». Plus de détails à venir.

LIRE LA SUITE
Le Collège des médecins inquiet de l'ingérence politique avec le projet de loi 7

Publié à 12h00

Le Collège des médecins inquiet de l'ingérence politique avec le projet de loi 7

Le Collège des médecins du Québec (CMQ) craint que le projet de loi 7 amène de l'ingérence politique qui fragiliserait l'indépendance scientifique des organismes de santé publique. Il appelle à une réforme du projet de loi, sans quoi il craint qu'il y ait des dérives au Québec, comme cela a été observé ailleurs dans le monde. C'est ce que plaide ...

LIRE LA SUITE
Loi pour mettre fin aux grèves: les syndicats déposent leur contestation au tribunal

Publié hier à 9h00

Loi pour mettre fin aux grèves: les syndicats déposent leur contestation au tribunal

Les grandes organisations syndicales joignent le geste à la parole: elles déposent devant la Cour supérieure, ce lundi, leurs contestations judiciaires de la loi qui permet au ministre du Travail de mettre fin à un conflit de travail et d'imposer l'arbitrage, dans certaines circonstances. La loi vient d'entrer en vigueur le 30 novembre. Cette ...

LIRE LA SUITE